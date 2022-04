Central Córdoba logró un triunfo histórico en Liniers

El oficio de Sergio Rondina y el sacrificio y esfuerzo de sus futbolistas se impusieron por sobre la inexpresividad de un Vélez juvenil, que extraña la experiencia y el manejo del tiempo de Federico Mancuello y Ricardo Álvarez en su mediocampo.

Vélez arrancó ganando el partido gracias a una lujosa definición de Luca Orellano, mientras que los tantos de los santiagueños llegaron en la segunda etapa de la mano de Renzo López y Jonathan Bay.

#CopaBinance | Fecha 11 | resumen de Vélez - Central Córdoba

Para el comienzo del encuentro el técnico interino de los locales, Julio Vaccari dispuso que Vélez tenga una postura mucho más agresiva, mientras que Sergio Rondina apostó por un 4-4-2, aunque sus delanteros presionaron a los defensores locales cerca de su área.

El encuentro tuvo la particularidad de que ambos conjuntos dispusieron de duplas centrales que no son habituales titulares. Vélez se jugó por sus juveniles Damián Fernández y Valentín Gómez, mientras que Central Córdoba lo hizo con Matías Di Benedetto, un veterano del ascenso argentino, y José Leguizamón, experimentado elemento del futbol paraguayo.

Orellano se paró en el lateral derecho del ataque de Vélez ya que el zurdo podía gambetear hacia adentro y aprovechar su pegada. Y precisamente al jugar como un extremo, el talentoso juvenil fue el encargado de preocupar a los de Rondina con sus desbordes y centros para el "Oso" Lucas Pratto.

Vaccari también apostaba a las subidas de Emanuel Insúa, que le entrego réditos rápidamente a los 14 minutos cuando metió un desborde profundo y lanzó un centro que en el segundo palo Orellano recibió de aire y definió con mucha clase con su pierna más hábil, la izquierda.

Vélez siguió manejando la pelota aunque bajó la intensidad de su presión, pero Central Córdoba recién hizo trabajar a Hoyos en el minuto 28 con un disparo desde afuera del área por parte de Juan Kaprof.

Para el segundo tiempo ambos técnicos movieron el banco de suplentes, pero Central Córdoba hizo todo bien para meter a Vélez contra Lucas Hoyos y así llegó el empate a los 61 minutos cuando a la salida de un corner, el dueño de casa se lanzó el contraataque pero un los santiagueños metieron un pelotazo al área, Leguizamón se la bajó al segundo palo a Renzo López, que la empujó a la red.

De esta manera, Central Córdoba empató el encuentro y vio llegar dividendos como resultado de haber empujado a Vélez contra su valla. En esos minutos, Orellano sufrió un golpe y salió con la particularidad de ser reemplazado por el juvenil Lenny Lobato, nacido en Brasil pero nieto de la fallecida vedette argentina Nélida Lobato.

Central Córdoba ganó con el ingreso de Claudio Riaño y fue más profundo y agresivo, mientras que a los hinchas locales se les acrecentó el temor cuando vieron que los santiagueños mantenían la presión y seguían intentando llegar al arco de Lucas Hoyos.

Y de tanto ir tuvo un premio muy grande el conjunto de Rondina, que calcó la formula del primer gol, ya que un pelotazo largo a Renzo López, que recibió en en la esquina derecha del área de Vélez y cedió al medio, permitió que Jonathan Bay empujara el balón al fondo de la red.

El arbitro Pablo Echavarría recurrió al VAR para consultar, aunque se lo veía seguro de que era tanto válido de los santiagueños, y la tecnología le confirmó que tiene "vista de lince" y verificó el tanto de Bay.

El gol de Bay abrió el grifo para que los hinchas de Vélez comenzaran a criticar e insultar a sus dirigentes, en especial al presidente Sergio Rapisarda.

En los minutos adicionados, Rondina apeló a todas las mañas que permite la legalidad del fútbol y casi se llevó un premio gigantesco porque un minutos después de haber ingresado, Pablo Argañaraz gambeteó a Hoyos y cuando intentaba definir desde un ángulo muy cerrado, Valentín Gómez sacó la pelota en la línea, en la última acción del cotejo.

=Síntesis=

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández, Valentín Gómez y Emanuel Insua; Agustín Mulet, Máximo Perrone, José Florentín y Luca Orellano; Lucas Pratto y Agustín Bouzat. DT: Julio Vaccari.

Central Córdoba (SdE): Cristopher Toselli; José Gómez, José Leguizamón, Matías Di Benedetto y Jonathan Bay; Matías Laba, Jesús Soraire, Francisco González Metilli y Alejandro Martínez; Renzo López y Juan Cruz Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 14m Orellano (VS).

Goles en el segundo tiempo: 18m. López (CC) y 35m. 80m Bay (CC).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Gonzalo Ríos por Martínez (CC) y Claudio Riaño por Kaprof (CC); 15m Santiago Cáseres por Perrone (VS), Franco Díaz por Guidara (VS) y Joel Soñora por Florentin (VS); 23m Lucas Janson por Bouzat (VS); 25m Lenny Lobato por Orellano (VS); 45m Abel Bustos por Soraire (CC) y Nahuel Banegas por López (CC) y 45+3m Pablo Argañaraz por González Metilli (CC).

Amonestados: Cáseres y Fernández (VS). González (CC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio José Amalfitani.