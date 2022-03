Central Córdoba se llevó un gran triunfo de Tucumán

El único gol del encuentro lo marcó el delantero Claudio Riaño, a los 32 minutos del primer tiempo.

De esta manera el "Ferroviario" sumó 9 puntos en la Zona B, a solo tres del ingreso a la zona de clasificación, mientras que el "Decano" apenas tiene cuatro y está en los últimos lugares de la Zona A, en tanto que su entrenador Juan Manuel Azconzábal está cerca de dejar su cargo.

Atlético Tucumán acumuló su tercera derrota al hilo, mientras que Central Córdoba volvió a ganar luego de cinco jornadas.

El juego ofrecido por la visita siempre fue más pro activo a buscar el gol, y en ese sentido la producción de Jesús Soraire fue vital para unir el medio con las otras líneas.

El local careció de ideas futbolísticas y solo reavivó sus energía luego del gol de Riaño, quien definió de manera perfecta tras un pase del propio Soraire.

No obstante, Atlético Tucumán intentó en el segundo tiempo, más con amor propio que con ideas criteriosas, y en ese sentido el chileno Cristopher Toselli debió esforzarse para evitar la caída de su valla con remates desde afuera del área.

Central Córdoba aprovechó, solo en parte, la desesperación del local y apostó al contragolpe, pero no estuvo preciso para poder aumentar el marcador, que hubiera sido totalmente justo.

Síntesis:

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Felipe Campos, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Renzo Tesuri, Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Central Córdoba (SdE): Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Matías Laba, Francisco González Metilli; Claudio Riaño y Juan Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 32m Riaño (CC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Joaquín Pereyra por Heredia (AT) y Renzo López por Kaprof (CC), 19m Federico Andrada por Gil Romero (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT), 20m Deian Verón por Soraire (CC) y Rodrigo Montes por González Metilli (CC), 28m Ciro Rius por Tesuri (AT), 30m Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), 32m Pablo Argañaraz (CC), 34m Nahuel Benegas por Martínez (CC).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Fernando Espinoza.