Barracas Central apartó a Gonzalo Morales, el futbolista acusado por violencia de género + Agregar ámbito en









Lo confirmó el club en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales luego de que se haya hecho pública la denuncia hacia el futbolista.

El jugador denunciado por violencia de género, Gonzalo Morales, anotó el tanto de la victoria de Barracas Central por 1-0 ante River en el Monumental. @barracascentral_oficial

El futbolista Gonzalo Morales, que había sido denunciado por violencia de género, fue apartado del plantel profesional de Barracas Central este lunes hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las acciones judiciales correspondientes, según informó el club en un comunicado en sus redes sociales.

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“El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División”, informó la institución porteña en la plataforma X.

Además, el club recordó el comunicado lanzado el lunes por la mañana y remarcó: “Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

Por último, Barracas Central afirmó: “En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026 La denuncia hacia el futbolista de Barracas Gonzalo Morales El hecho fue denunciado públicamente por su expareja, Karen, quien lo acusó de ataques físicos, psicológicos y verbales sufridos durante meses. La mujer dijo que intentó hacer la denuncia pero que fue amenazada por la familia de Morales.

El jugador, que convirtió el tanto de la victoria del Guapo ante River el sábado pasado, tiene 23 años y está a préstamo desde Boca. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, relató Karen. Además, la denunciante continúo: “Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo de que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que ‘con plata se arregla todo’, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”. “Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”, concluyó la presunta víctima.