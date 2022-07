La emoción del héroe del clásico: "Soñé toda mi vida con esto"

"No tengo palabras para explicar lo que siento, soñé toda mi vida con esto. Con toda esta gente... se me vino a la cabeza mi familia, mi abuelo, que estuvieron siempre conmigo luchándola, que sin un peso me llevaban a todos lados a entrenar", señaló Véliz, de 18 años, quien con un excelso cabezazo rompió el cero en el duelo con Newells en el cierre de la etapa inicial.

Y añadió: "Gracias a Dios tuve la fortuna de venir y pasó todo muy rápido. Dicen que los momentos hay que aprovecharlos y yo quiero aprovechar esta emoción".

Por último, manifestó: "Agradecerle a mis compañeros y a todo el cuerpo técnico por darme esta oportunidad. No tengo palabras, gracias a toda esta gente porque hasta en los momentos más malos llenan la cancha y vienen a apoyar".