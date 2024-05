Cómo es la vida de Juan Martín del Potro tras su retiro del tenis: "Estoy trabajando en..."

Según contó el tandilense en una entrevista para Infobae, algunas veces le agarran las ganas de volver al circuito, pero otras no tanto. En el proceso que lleva a cabo, el ex campeón del Us Open 2009 no se aleja completamente de las canchas y busca progresivamente su nuevo rol en el deporte.

A los 14 años, Delpo empezó a jugar los conocidos torneos Future (campeonatos que juegan los tenistas que aspiran a ser profesionales) y entre el 2005 y 2006 empezó su camino en el circuito.

Con un récord de 439 victorias y 174 derrotas, Del Potro supo ser un tenista destacado en el circuito del tenis durante casi dos décadas. Su primer destello de brillantez llegó en febrero de 2006, cuando triunfó sobre el español Albert Portas en Viña del Mar, marcando así el inicio de una carrera llena de éxitos.

En el 2008, el tandilense conoció la sensación de salir campeón por primera vez en el circuito al ganar de maneras consecutivas los torneos de Stuttgart, Kitzbühel, Los Ángeles y Washington.

Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra su histórica consagración en US Open de 2009, donde derrotó al mismísimo Roger Federer en la final, para convertirse en el primer argentino en ganar un Grand Slam desde 1986. Este triunfo no solo lo consagró como una joven estrella del deporte (tenía 20 años), sino que también inspiró a toda una nación. A esa edad y por su juego, se lo ha llegado a comparar con Guillermo Vilas, quien es considerado el mejor tenista de la historia del país.

image.png

A lo largo de los años, Del Potro ha levantado trofeos en algunos de los torneos más prestigiosos del circuito, incluyendo algunos ATP 500 (Acapulco, Basilea, Tokio, Roterdam) y el Masters 1000 de Indian Wells en 2018. En total, la Torre cosecho 22 títulos.

Además, representando a la bandera argentina, Del Potro ha obtenido grandes resultados. Si de Copa Davis hablamos, el tandilense llegó a las finales con España (2008 y 2011) las cuales el conjunto nacional no pudo hacerse con la victoria. En el año 2016, conformó el grupo de tenistas que trajeron por primera y única vez la ensaladera al país tras ganar una histórica final contra Croacia.

Además, Juan Martín le dio dos medallas olímpicas al país. Primero en Londres 2012, cuando derrotó a Novak Djokovic por el bronce, y luego en una histórica participación en Rio 2016. En la competencia celebrada en Brasil, Del Potro llegó a la final dejando en el camino a Novak Djokovic y Rafael Nadal. Sin embargo, el tandilense no pudo en dicha instancia con el británico, Andy Murray, y se colgó en su cuello la medalla de plata.

Además, agosto de 2018 fue un momento destacado en la carrera de Delpo al alcanzar el puesto número 3 en el ranking ATP, lo que fue el lugar más alto en su carrera dentro del ranking. De esta manera, la torre se consolidó como uno de los mejores tenistas del mundo en la era contemporánea, compartiendo el escenario con leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. "Yo siempre les peleaba y eso es suficiente", declaró el extenista haciendo referencia al Big 3.

Cabe destacar, que a lo largo de todo el trayecto Del Potro sufrió varias lesiones en la espalda, muñeca y rodilla que lo alejaban momentáneamente de las canchas. Asimismo, por este motivo el extenista pasó ocho veces por el quirófano.

Luego de una extensa carrera, y después de haberlo intentado todo, su cuerpo no le permitió seguir más y decidió retirare en 2022, con la derrota frente a Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en el Argentina Open.

La vida de Juan Martín Del Potro tras su retiro del tenis

Ahora, Del Potro vive en Estados Unidos donde se siente muy tranquilo. Si bien extraña su país natal, el exdeportista se centra en conocer cuál es su nuevo camino en el deporte. "Estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente y empezando a entender que, cuando se terminan caminos, se abren otros nuevos y que así es la vida", comentó Delpo para Infobae.

En la actualidad, el tenista está envuelto de algunos proyectos pero no se apura para elegir un solo camino: "Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos. Me gusta eso, aunque en algún momento puedo cambiar". Por eso, No es una casualidad que sea embajador del Junior Roland Garros, un torneo internacional para menores de 18 años.

image.png

Sin embargo eso no es todo: del Potro concluyó hace un tiempo un proyecto de pádel, hace charlas y presentaciones para diferentes marcas y también aconseja a gente que lo llama para mejorar cosas ligadas al deporte como la técnica del saque. Si bien Del Potro tiene un destino incierto, por el momento el tandilense espera que la vida lo sorprenda y le marque el rumbo.

Asimismo, el ex deportirsta contó que está invirtiendo su tiempo en gozar de una buena salud con respecto a su rodilla, tema que viene ligado a un supuesto partido de despedida que planea realizar más adelante: "Hay rumores; me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme".

Además, la Torre no se impide viajar y concurrir a los diferentes torneos que ofrece el circuito, esta vez disfrutando como un espectador más y como admirador de sus colegas. Ahora, solo queda esperar y ver que es lo que elige Juan Martín del Potro para su futuro: ¿por qué no soñar con Delpo levantando otra vez la ensaladera, pero esta vez como entrenador?