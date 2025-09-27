Rusia advirtió a la OTAN y la Unión Europea de que cualquier agresión tendrá una "respuesta decisiva"

Lo dijo su ministro de Exteriores en la Asamblea General de la ONU. Las tensiones vienen en aumento luego de una serie de acusaciones a Moscú por intromisiones aéreas.

Autoridades rusas están alarmadas por comentarios hacia Moscú y ven una inminente Tercera Guerra Mundial como un "escenario probable".

Rusia advirtió este sábado a la OTAN y a la Unión Europea (UE) de que cualquier agresión con su territorio tendrá una "respuesta decisiva". Lo dijo en un contexto de tensión por la guerra con Ucrania, luego de avistamientos aéreos extraños, algunos de sus Fuerzas Armadas.

En los últimos días, las tensiones aumentaron a lo largo del flanco oriental de la OTAN, luego de que Estonia acusara a Moscú de enviar tres aviones de combate a su espacio aéreo.

" Se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente (Vladimir) Putin desacreditó de forma repetida estas provocaciones", dijo Lavrov ante la Asamblea General de Naciones Unidas .

El presidente de EEUU, Donald Trump , dijo esta semana que respalda la idea de derribar los aviones rusos que violen el espacio aéreo de la unión. En esa línea, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que "defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN".

Lavrov, que lleva más de dos décadas en el cargo, dijo que Moscú está alarmado por los comentarios de algunos políticos en las capitales de la UE y la OTAN de una inminente Tercera Guerra Mundial como un "escenario probable".

"Estas figuras están socavando cualquier esfuerzo por encontrar un justo equilibrio de intereses entre todos los miembros de la comunidad internacional al tratar de imponer sus planteamientos unilaterales a todos los demás", declaró.

Lavrov se reunió el miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.

Tres aviones de combate rusos entraron en Estonia y fueron interceptados por cazas de la OTAN

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas MIG-31 de Rusia violaron este viernes el espacio aéreo de ese país. La nación, que es miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, confirmó que fueron interceptados por fuerzas italianas.

“La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos”, indicó la cancillería en un comunicado.

El ejército estonio confirmó que los aviones fueron interceptados por F-35 italianos con base en Ämari, Estonia, como parte de una misión de monitoreo aéreo sobre el mar Báltico.