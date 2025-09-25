Con un doblete de Messi, el Inter Miami ganó por 4-0 contra New York City y es tercero en la MLS







El equipo del astro argentino volvió a ganar, con dos goles suyos, y quedó a cinco puntos del líder de la Conferencia Este.

El Inter Miami derrotó al New York City por 4 a 0 al término del partido que disputaron anoche, en el estadio Citi Field, por la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Además del doblete del astro argentino Lionel Messi, en 28 y 40 minutos del complemento, también marcaron Baltasar Rodríguez, a los 42 del primer tiempo, y el atacante Luis Suárez, en 37 minutos de la segunda parte.

Con el triunfo, el conjunto rosa alcanzó el tercer puesto de la Conferencia Este, con 55 puntos, mientras que New York se ubica quinto, con dos unidades menos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano visitará a Toronto, el próximo sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas (horario argentino), mientras que New York City jugará ante New York Red Bulls, como visitante, el sábado a las 20:30.

El primer gol del partido llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando un pase filtrado de Messi hizo que Baltasar Rodríguez se vaya mano a mano contra el arquero Matt Freese, a quien venció con un tiro bajo abriendo el pie derecho.

Fecha 29.

New York City 0 – 4 Inter Miami.

Estadio: Yankee Stadium.

Árbitro: Filip Dujic (Canadá).

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Kevin O’Toole; Andrés Perea, Aiden O’Neill; Agustín Ojeda, Maximiliano Moralez, Hannes Wolf; Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.

Gol en el primer tiempo: 42m. Baltasar Rodríguez (I).

Goles en el segundo tiempo: 28m. Lionel Messi (I), 37m. Luis Suárez (I), 40m. Lionel Messi (I).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Alonso Martinez por Hannes Wolf (NY); 21m. Yannick Bright por Baltasar Rodríguez (I) y Tadeo Allende por Mateo Silvetti (I); 28m. Jonathan Shore por Thiago Martins (NY), Julián Fernández por Agustín Ojeda (NY) y 29m. Marcelo Weigandt por Ian Fray (I); 40m. Tomás Avilés por Jordi Alba (I).