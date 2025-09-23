La reacción de Messi luego de que el francés Ousmane Dembélé ganara el Balón de Oro







El vinculo entre ambos futbolistas se forjó cuando fueron compañeros en el Barcelona. Juntos compartieron vestuario en 95 partidos oficiales.

Lionel Messi reaccionó a la obtención del Balon de Oro 2025 por parte de Ousmane Dembélé.

El futbolista francés, Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro, premio entregado por la revista France Football al mejor futbolista del mundo. El delantero, que tuvo una temporada inmejorable consagrándose campeón de la UEFA Champions League con el PSG, superó en la votación al español Lamine Yamal. Además, no solo celebró su consagración individual, sino que también dedicó palabras de gratitud a quienes influyeron en su desarrollo profesional.

Durante su discurso en el escenario, luego de recibir el premio, el futbolista remarcó la importancia de su paso por el Barcelona de España y la influencia de figuras experimentadas como Andrés Iniesta y, en especial, de Lionel Messi. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, afirmó.

Horas después de la ceremonia, el futbolista hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde se mostró con el trofeo y escribió: "Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado a lo largo de este viaje". Ante esto, Lionel Messi aprovechó para felicitar a su ex compañero de equipo: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”. Rápidamente su comentario se viralizó.

El resurgimiento de Dembélé en el PSG bajo la dirección de Luis Enrique fue notorio. Tras superar un inicio de carrera plagado de lesiones y críticas, el delantero logró estabilidad y protagonismo en el primer equipo. Así logró conquistar títulos como la Ligue 1 y la antes mencionada UEFA Champions League, que culminaría en la obtención del Balón de Oro 2025.

Dembélé y Messi: compañeros en el Barcelona El vinculo entre ambos futbolistas se forjó cuando fueron compañeros en el Barcelona. El delantero francés había llegado a la institución en 2017 tras su excelente paso por el Borussia Dortmund de Alemania, nada menos para suplir la salida de Neymar. Juntos compartieron vestuario en 95 partidos oficiales, hasta que Messi dejó el club en agosto de 2021 cuando fichó por el PSG. Dembelé y Messi, los autores de la victoria catalana (Foto: @ChampionsLeague). Messi y Dembélé fueron compañeros en el Barcelona, donde disputaron juntos 95 partidos. En una entrevista con Four Four Two, el francés reconoció el impacto que tuvo Messi en su carrera, destacando la relevancia de sus consejos para su crecimiento profesional. “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, relató Dembélé. El propio Dembélé recordó en su discurso de agradecimiento la etapa difícil que atravesó en el club catalán, marcada por lesiones musculares y cuestionamientos sobre su continuidad. “He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, expresó el delantero.

