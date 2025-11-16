Jannik Sinner se consagró bicampeón del ATP Finals, al imponerse ante Carlos Alcaraz







El italiano superó a su máximo rival en el circuito para sumar su sexto título de la temporada.

Para darle el cierre perfecto a otro año de abrumadora superioridad en el circuito, Jannik Sinner logró superar a su rival más duro, Carlos Alcaraz, y se consagró bicampeón del ATP Finals de Turín. El partido terminó 7-6 (4) y 7-5 después de dos horas y 15 minutos de juego y marcó el sexto título de la temporada para el italiano y el 24° de su carrera. Además, alcanzó las 31 victorias de manera consecutiva en pista dura y reafirmó su supremacía en la superficie.

A pesar de este resultado, el español, también de enorme temporada, se mantiene como número 1 del mundo. A su vez, sigue dominando el historial entre ambos por 10-6 y 7-2 desde inicios de 2024.

Sin embargo, durante la tarde del domingo, Alcaraz no pudo con el italiano, a quien venció en las finales del US Open y de Roland Garros, y evidenció molestias físicas: tuvo que jugar con una venda en la pierna derecha.

En un nuevo cruce parejo, Jannik Sinner logró quedarse con el ATP finals ante Alcaraz Durante el primer set, ninguno pudo sacarse ventaja y el parcial tuvo que definirse en el tie-break, donde al italiano se lo vio más entero y con mejor estado físico y se impuso por 7-4.

La segunda manga parecía que podía quedarse en favor de Alcaraz, quien logró quebrar a su oponente y ponerse en ventaja 3-1. Sin embargo, Sinner mantuvo la calma y siguió en partido hasta el final del parcial. Con autoridad, el oriundo de San Candido consiguió quedarse con tres juegos de forma consecutiva, venciendo el saque del español, y volvió a adelantarse 4-3.

Finalmente, llegó el match point cuando el set se encontraba 6-5 para que el tenista de 24 años defienda la corona y se convierta en el más joven en lograrlo desde Roger Federer, quien lo consiguió con 23.