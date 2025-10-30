Francisco Cerúndolo cayó ante Jannik Sinner y quedó eliminado del Masters 1000 de París







El italiano se impuso a pesar de algunas dolencias físicas que viene arrastrando, por 7-5 y 6-1.

Jannik Sinner venció facilmente a Francisco Cerúndolo por 7-5 y 6-1.

En el partido más esperado de este jueves, el número 2 del mundo Jannik Sinner eliminó sin problemas a Francisco Cerúndolo, por 7-5 y 6-1, por los octavos de final del Masters 1000 de París. El argentino número 21 en el ranking ATP no pudo aprovechar las dolencias físicas del italiano, que avanza a los cuartos de final para enfrentar a en Francia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta victoria, el actual número 2 del mundo se metió entre los ocho mejores de París, donde enfrentará a Ben Shelton (6°). Más allá del resultado, la actuación refuerza el buen momento de Sinner, que continúa peleando por el número uno del ranking tras la eliminación de Carlos Alcaraz en segunda ronda.

En la recta final de la temporada, el italiano busca cerrar el año en lo más alto y llegar con impulso al Masters de Turín, donde será una de las principales figuras. Para Cerúndolo, la derrota no borra una sólida actuación en la gira europea, aunque deja pendiente el desafío de dar un salto más en los grandes torneos.

La cronología de la derrota de Francisco Cerúndolo ante Jannik Sinner Cerúndolo vs Sinner en Masters 1000 de París El encuentro se presentó parejo durante el primer set, especialmente en los primeros juegos, donde Sinner mostró signos de incomodidad por una molestia en la pierna izquierda. Sin embargo, pese a los errores no forzados que aparecieron en el arranque, el italiano se mantuvo sólido en los puntos clave y cerró el parcial con un quiebre en el momento justo, cuando el marcador estaba 6-5.

Ya en el segundo set, la diferencia fue notoria. Recuperado físicamente y con mayor precisión desde el fondo de la cancha, Sinner impuso su ritmo ante un Cerúndolo que no pudo sostener la intensidad del primer tramo. El quiebre temprano del italiano marcó el rumbo del parcial, que terminó resolviendo sin sobresaltos por 6-1.