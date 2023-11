Confirmado: Mauricio Macri se presentará a las elecciones en Boca con Andrés Ibarra

A su vez, Macri recordó sus años al frente del club y sostuvo: " Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentinos Juniors , lo traje a Boca, junto con (Carlos) Bilardo, lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos de vuelta".

"Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad (es) que acertamos porque no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa (Libertadores) de vuelta. Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios", criticó el exmandatario.