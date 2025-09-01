Maxi Salas desdramatizó el cruce River-Racing por Copa Argentina: "Es un partido más"







Tras volver al gol en el Torneo Clausura, el delantero se refirió al cruce de la Copa Argentina contra la Academia, su ex club, y le quitó drama: "Estoy muy tranquilo".

Maxi Salas desdramatizó el cruce River-Racing por Copa Argentina: "Es un partido más"

Tras volver al gol ante San Martín de San Juan y ser la figura del partido, Maximiliano Salas habló con los medios y fue consultado por el esperado cruce que tendrá River contra Racing.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá", opinó el delantero, desdramatizando el partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

Calmo como de costumbre, con un semblante sobrio, Salas no se inmutó ante la pregunta al margen de la repercusión que podía generar.

Después de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa, el delantero estuvo a punto de renovar con la "Academia" pero el llamado de Gallardo le cambió los planes. Así, ejecutar la clausula de rescisión de 8 millones de dólares para sumarse a River.