El Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María presentó la grilla de su 60° edición







Del 8 al 18 de enero se vivirán 10 noches únicas en el festival que reúne música, gastronomía y caballos.

El Festival de Jesús María anuncia una edición muy especial.

El Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, uno de los festivales insignias de Córdoba, cumple 60 años y lo festeja con una grilla impresionante bajo el lema “el cumpleaños más largo del mundo”.

Desde el 8 al 18 de enero, el Anfiteatro José Hernández volverá a ser escenario de 10 veladas únicas con grandes artistas, gastronomía y la doma de cada año. Este miércoles ya se confirmaron los artistas aunque aún resta que se conozca quién estará cada día.

Embed - Festival de Doma y Folklore on Instagram: "Ellos son los artistas confirmados para Los 60 del Festi Preparar un cumple taaaan importante, no es tarea fácil ¿eh? y sacarle la lista de artistas confirmados a la comisión organizadora, tampoco asi que agradezcan Miren esos tremendos talentos ahora toca ordenar a toooodos estos grandes en 11 noches ¿nos ayudan?" View this post on Instagram A post shared by Festival de Doma y Folklore (@festivaljesusmariaoficial)

Artistas confirmados para la 60 edición del Festival de la Doma y Folklore de Jesús María Los artistas confirmados hasta el momento son: Cazzu, Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereya, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, El Indio Lucio Rojas, Los Palmeras, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Sergio Galleguillo, Jairo, Los Tekis, Ke Personajes, Ahyre, Destino San Javier, Los Carabajal, Nahuel Pennisi, Juan Fuentes, Carafea, Orellana Lucca, Flor Paz, Los 4 de Córdoba, Cristian Herrera, La T y la M, DJ Fer Palacio, Campedrinos, Trajinantes, Lucas Sugo, Los Nombradores del Alba, La Callejera, Cabales y Canto 4, Kepianco, Diableros jujeños, Guitarreros, Las Voces de Oran, Bien Argentino, Ceibo, Sant2, Piko Frank, Chequelo, Jessica Benavidez, Lautaro Rojas, Angelo Aranda, Decime Chango, Maggie Cullen y Paquito Ocaño.

Además se suman artistas cuarteteros como LBC y Euge Quevedo, La Konga, El Loco Amato, Desakta2, Damián Córdoba, Ulises Bueno, Q’Lokura, Los Herrera, Magui Olave y Simón Aguirre.

