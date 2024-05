Contundente debut del español Carlos Alcaraz en Roland Garros

El partido ante JJ Wolf, que había entrado al cuadro como "lucky loser" tras no haber superado las rondas previas, no tuvo apenas historia, con un juego unidireccional y un Alcaraz muy seguro, que no dio opción a su adversario, que en 2023 había llegado a octavos de final en el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.

Pero más allá de la contundencia del resultado, la gran noticia para Alcaraz fue que no pareció molestado por el problema en el antebrazo derecho que condicionó su temporada europea sobre polvo de ladrillo, hasta el punto de que le obligó a ser baja en tres de las citas que tenía previsto (Montecarlo, Barcelona y Roma). Solo jugó en Madrid, donde defendía el título y quedó eliminado en los cuartos de final por el ruso Andrey Rublev.

"Jugar cuatro partidos (los del torneo de Madrid) es demasiado poco, no voy a mentir. Me hubiera gustado jugar más. Pero he hecho una buena preparación en las dos últimas semanas antes de venir a París. Me estoy moviendo bien, golpeo bien la bola y mi golpe de derecha va cada vez mejor", tranquilizó.

En el partido de este domingo, Alcaraz jugó con un vendaje especial en ese antebrazo, como viene haciendo en sus partidos y entrenamientos desde que se reveló el problema en abril en una práctica en Montecarlo.

"Estoy muy contento por estar de vuelta a París. Ha sido un mes realmente difícil para mí. Me encanta el tenis, jugar, los partidos... Y cuando me quedo sin eso, me duele", comentó Alcaraz al término del partido en su mensaje desde la pista.

"He hecho todo lo que podía para estar de vuelta al 100%. Estoy feliz por mostrar de nuevo un buen tenis", celebró.

En Roland Garros, Alcaraz llegó hasta las semifinales el año pasado, cayendo allí ante el futuro campeón, Novak Djokovic. Unas semanas después el joven talento español pudo vengarse superando en la final de Wimbledon al serbio.

Este domingo por la mañana ya comenzó la acción para los argentinos, pero no con buenas noticias ya que Thiago Tirante cayó en cinco sets frente al español Pedro Martínez por 7-5, 4-6, 6-3, 4-6 y 3-6.

ALCARAZ ROLANG GARROS 2024 DEBUT.JPG Carlos Alcaraz no tuvo piedad con el estadounidense Jeffrey John 'JJ' Wolf (107º), a quien vneció por 6-1, 6-2 y 6-1 en su debut en una nueva edición de Roland Garros. Reuters

Resultados de hoy

Andrey Rublev (RUS/N.6) derrotó Taro Daniel (JPN) 6-2, 6-7 (3/7), 6-3, 7-5

Pedro Martínez (ESP) Thiago Agustín Tirante (ARG) 5-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-3

Lorenzo Sonego (ITA) Ugo Humbert (FRA/N.17) 6-4, 2-6, 6-4, 6-3

Zhang Zhizhen (CHN) Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 4-6, 6-3, 7-5

Brandon Nakashima (USA) Nicolas Moreno de Alboran (USA) 6-1, 6-7 (6/8), 6-3, 6-2

Individuales femeninos - Primera ronda:

Naomi Osaka (JPN) derrotó Lucia Bronzetti (ITA) 6-1, 4-6, 7-5

Marie Bouzkova (CZE) Veronika Kudermetova (RUS/N.29) 6-2, 6-4

Donna Vekic (CRO) Lesya Tsurenko (UKR) 6-5 y abandono

Wang Yafan (CHN) Maria Timofeeva (RUS) 6-3, 6-3

Dayana Yastremska (UKR/N.30) Ajla Tomljanovic (AUS) 3-6, 6-3, 6-3

Lo mejor de mañana

El choque estelar de la primera ronda entre el alemán Alexander Zverev, número cuatro del mundo, y el español Rafa Nadal, catorce veces campeón del torneo, será sin duda el gran foco de atracción de la jornada del lunes en Roland Garros.

El partido más esperado de esta ronda se programó en el tercer turno de la pista Central, justo después de que la número uno mundial, la polaca Iga Swiatek, debute en la competición frente a la francesa Leolia Jeanjean, 148ª del ranking WTA y procedente de las rondas de clasificación.

En esa misma pista central, el turno nocturno será para un veterano local, Gael Monfils (37º), que se enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild (58º).

En la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia, el italiano Jannik Sinner (2º) y la estadounidense Coco Gauff (3ª) empezarán su andadura en este Roland Garros.

Mañana será una jornada con más actividad para los representantes argentinos, ya que Sebastián Báez (20°) se medirá ante el brasilero Gustavo Heide, Francisco Cerúndolo (23°) irá contra el alemán Yannick Hanfmann y Pedro Cachín se las verá con el estadounidense Tommy Paul (14°).

Los últimos argentinos que tendrán en debutar deberán salir a la cancha el martes.

En ese sentido, Tomás Etcheverry (28°) buscará comenzar con el pie derecho su defensa de los cuartos de final a los que llegó el año pasado en este torneo. El platense no la tendrá nada fácil, ya que el sorteo lo emparejó con el local Arthur Cazaux, un jugador con mucha proyección.

Por otra parte, Federico Coria buscará dar el golpe contra el estadounidense Taylor Fritz (12°).

Por último, Nariano Navone (31°) y Román Burruchaga se medirán con el español Pablo Carreño Busta y el alemán Yan Lennard Struff, respectivamente, en su debut en un cuadro principal de Grand Slam.

En lo que respecta a la rama femenina, la primera representante argentina que debutará será Julia Riera, mañana, contra la rumana Irina-Camelia Begu.

El martes será el turno de Nadia Podoroska, semifinalista del torneo en 2020 que tendrá un durísimo arranque ante la bielorrusa Victoria Azarenka (19°), mientras que María Lourdes Carlé irá contra la belga Elise Mertens (25°).

De todas maneras, la gran esperanza argentina en esta ocasión está en el dobles, ya que el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers llegan al segundo Grand Slam de la temporada como los número 1 del mundo.

La otra dupla que ilusiona está conformada por Máximo González y Andrés Molteni, que figuran como octavos preclasificados.

Programa de mañana

Court Central (desde 07.00 de la Argentina)

Sachia Vickery (USA) - Ons Jabeur (TUN/N.8)

Iga Swiatek (POL/N.1) - Leolia Jeanjean (FRA)

Alexander Zverev (GER/N.4) - Rafael Nadal (ESP)

(No antes de las 15.15) Gael Monfils (FRA) - Thiago Seyboth Wild (BRA)

Court Suzanne Lenglen (desde 06.00):

Christopher Eubanks (USA) - Jannik Sinner (ITA/N.2)

Marton Fucsovics (HUN) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9)

Coco Gauff (USA/N.3) - Julia Avdeeva (RUS)

Elina Svitolina (UKR/N.15) - Karolina Pliskova (CZE)

Court Simonne-Mathieu (desde 06.00):

Rebeka Masarova (ESP) - Marketa Vondrousova (CZE/N.5)

Matteo Arnaldi (ITA) - Arthur Fils (FRA/N.29)

Maria Sakkari (GRE/N.6) - Varvara Gracheva (FRA)

Dominik Koepfer (GER) - Daniil Medvedev (RUS/N.5)

Court N.4 (desde 06.00):

(Cuarto turno) Harriet Dart (GBR) - Linda Noskova (CZE/N.27)

Court N.5 (desde 06.00):

(Segundo turno) Anhelina Kalinina (UKR) - María Camila Osorio (COL)

(Tercer turno) Yuliia Starodubtseva (UKR) - Cristina Bucsa (ESP)

Court N.6 (desde 906.00):

Yoshihito Nishioka (JPN) - Felix Auger-Aliassime (CAN/N.21)

Danielle Collins (USA/N.11) - Caroline Dolehide (USA)

Mattia Bellucci (ITA) - Frances Tiafoe (USA/N.25)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13)

Court N.7 (desde 06.00):

Daria Saville (AUS) - Jasmine Paolini (ITA/N.12)

Karen Khachanov (RUS/N.18) - Sumit Nagal (IND)

Leylah Fernandez (CAN/N.31) - Jessika Ponchet (FRA)

Pedro Cachín (ARG) - Tommy Paul (USA/N.14)

Court N.8 (desde 06.00):

(Segundo turno) Francisco Cerúndolo (ARG/N.23) - Yannick Hanfmann (GER)

(Tercer turno) Bianca Andreescu (CAN) - Sara Sorribes (ESP)

(Cuarto turno) Julia Riera (ARG) - Irina Camelia Begu (ROM)

Court N.9 (desde 06.00):

Liudmila Samsononva (RUS) - Magda Linette (POL)

Gustavo Heide (BRA) - Sebastián Báez (ARG/N.20)

Thiago Monteiro (BRA) - Miomir Kecmanovic (SRB)

Court N.12 (desde 06.00):

(Segundo turno) Viktoriya Tomova (BUL) - Ekaterina Alexandrova (RUS/N.16)

(Tercer turno) Panna Udvardy (HUN) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.20)

(Cuarto turno) Daniel Elahi Galán (COL) - Lorenzo Musetti (ITA/N.30)

Court N.13 (desde 06.00):

(Segundo turno) Cameron Norrie (GBR/N.32) - Pavel Kotov (RUS)

Court N.14 (desde 06.00):

Ben Shelton (USA/N.15) - Hugo Gaston (FRA)

Anna Kalinskaya (RUS/N.23) - Clara Burel (FRA)