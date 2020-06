El coronavirus no da respiro: quinto positivo en el golf

English también deberá perderse el certamen previsto del 2 al 5 de julio en Detroit, cuarto torneo en el reinicio de la actividad del PGA Tour tras la pausa provocada por el coronavirus.

El estadounidense, de 30 años, es asintomático y por ahora permanecerá en aislamiento durante 10 o 14 días al igual que Frittelli, que tiene la misma edad.

"Apoyo absolutamente el plan de seguridad del máximo circuito estadounidense y estoy completamente de acuerdo con las nuevas restricciones que prevén que ningún jugador pueda llegar a una sede de torneo sin haber demostrado estar sano", afirmó English.

"Me siento muy bien físicamente y esta noticia realmente me decepcionó. Volverá a jugar sólo cuando esté completamente curado y esté seguro de no poner en riesgo la salud de nadie", había asegurado más temprano Frittelli.

English y Frittelli se sumaron a una lista que ya integraban Cameron Champ, Nick Watney y Danny McCarthy, todos ausentes en el Travelers Championship que Dustin Johnson ganó en la víspera.

Tampoco participó de ese torneo Brooks Koepka tras el positivo de su caddie Ricky Elliott al igual que su colega Ken Comboy, asistente de Graeme McDowell.