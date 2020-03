Matías Vargas, el sexto deportista argentino con coronavirus

El futbolista de 22 años, está en buen estado de salud, dado que los síntomas que presentó hasta el momento son leves, más allá que el virus lo contrajo hace algunos días.

“Matías Vargas contrajo Coronavirus en España. El jugador cumple el período de cuarentena en muy buen estado y al día de la fecha se encuentra en proceso de recuperación ¡Fuerza Mono!”, informó el club de Liniers.

A su vez, el entrenador reveló en diálogo con TNT Sports que: "Monito Vargas tuvo el coronavirus, se infectó. Más que nada hablé para saber cómo estaba de su condición física. Se sentía bien, estaba tranquilo".

Batista explicó que el ex hombre de Vélez, "de golpe empezó a sentir cansancio, un poco de fiebre. Él creía que podía dar positivo porque ya tenía varios compañeros con el virus. Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy consciente".

Espanyol de Barcelona había anunciado hace una semana que seis integrantes del plantel, entre jugadores y cuerpo técnico, estaban contagiados.

Vargas es el cuarto futbolista argentino que se contagió con el virus luego de Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Ezequiel Garay (Valencia de España) y Paulo Dybala (Juventus de Italia) y el sexto deportista nacional luego de los casos del ciclista Maximiliano Richeze (ya recuperado) y del basquetbolista Facundo Corvalán (radicado en España).

Richeze recibió el alta

El ciclista argentino Maximiliano Richeze anunció que logró curarse del coronavirus, tras estar internado 18 días en Emiratos Árabes Unidos, en donde contrajo la enfermedad.

A través de su cuenta personal de Instagram, el ciclista -quien fue el primer deportista argentino que dio positivo- dijo que había recibido el alta de parte de los médicos que lo atendían.

"Gracias a los doctores y enfermeros por haberme curado", indicó el deportista de 37 años, quien además resaltó "el apoyo" de su equipo, UAE Team Emirates, y "los mensajes y el afecto de toda la gente".

El campeón Panamericano en Lima 2019 dio a conocer su afección el pasado 13 de este mes, y luego de que los últimos dos controles dieron negativo, pudo salir del sanatorio Cleveland Clinic de Abu Dhabi.

Asimismo, el ciclista le pidió a sus seguidores que continúen con el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el presidente Alberto Fernández en la Argentina.

"Lamentablemente, la pandemia del virus está llegando a mi querido país y a todo Sudamérica, así que les pido por favor que respeten las medidas de prevención dictadas por el Gobierno y el Ministerio de Salud. Necesitamos de la solidaridad de todos para poder combatir el virus", escribió Richeze, acompañado del hashtag #quedateencasa.