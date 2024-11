Crisis en la Selección de Francia: Kyllian Mbappé no fue convocado por Deschamps

El delantero Kylian Mbappé no fue convocado por el técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, por lo que se especula con una complicada interna entre los subcampeones del mundo.

Crisis en la Selección de Francia: Mbappé no fue convocado por Deschamps

El delantero Kylian Mbappé no fue convocado por el técnico de la selección de Francia , Didier Deschamps , por lo que se especula con una complicada interna referentes del subcampeón del mundo.

En conferencia de prensa, Deschamps detalló que "es mi decisión, es mejor así. Puedo entender si eso no es suficiente, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero decir nada más".