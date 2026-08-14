Cristian "Cuti" Romero anunció su salida del Tottenham, antes que el Atlético Madrid confirme su llegada

El defensor de la Selección argentina subió un emotivo video en su cuenta de Instagram, acompañado de un emotivo texto dedicado al club y a los fanáticos.

Cristian "Cuti" Romero subió este viernes un comunicado anunciando su despedida del Tottenham; aunque su nuevo club, el Atlético Madrid , todavía no confirmó su llegada por ningún medio. Pese a esto, su arribo a la capital española es un hecho .

“ Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas ”, comenzó en su mensaje.

El Cuti Romero fue una pieza clave para el nuevo rumbo que querían llevar adelante los Spurs, aunque la última temporada fue el detonante para su salida. Su último entrenador, Roberto De Zerbi, le prometió que si se salvaban del descenso harían lo posible para conseguirle una salida y cumplir su deseo. Y así fue.

En su posteo de Instagram, acompañado de un video, hizo referencia a la Europa League conseguida en mayo de 2025: “ Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que durante tanto tiempo había parecido tan difícil: levantar un trofeo de nuevo…Y lo logramos ”, sentenció.

En la previa del Mundial 2026, Romero sufrió una lesión en la rodilla derecha la cual lo marginó en la última parte de la temporada con los Spurs. En ese proceso de recuperación se lo vio en Córdoba para tratarse con un doctor de su ciudad, pero al mismo tiempo jugaba Belgrano la final del Torneo Apertura contra River , motivo que levantó las sospechas de los hinchas mientras su equipo se jugaba la permanencia.

Romero sufrió dolores en la rodilla derecha durante el Mundial.

Ante ese hecho, un fragmento de su mensaje de despedida fue dedicado a los fanáticos: “Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy me voy como uno de ustedes para siempre. Con todo mi amor y respeto: Gracias por todo. Y adiós”, sentenció el Cuti.

Las cifras de su pase al Atlético Madrid

Luego de su despedida del Tottenham, el zaguero argentino ya tiene en la cabeza cómo será su paso por el Atlético Madrid. Según varias fuentes, el valor de la transacción se hará por 35 millones de euros, sumando 5 millones más en variables y objetivos. Además, el Inter de Milán estuvo muy cerca de cerrar su compra, pero solo se había puesto de acuerdo con los Spurs, debido a que la intención del jugador siempre fue vestir la camiseta roja y blanca.

El Cuti Romero, defensor de la Selección argentina, se va del Tottenham e irá a jugar al Atlético Madrid.

Desde 2024, el Atleti intentó comprar al defensor de 28 años pero nunca llegaron a acordar con el equipo inglés, hasta que finalmente el propio jugador pidió que le abran la puerta de salida. Mientras el Atlético de Madrid aún no subió una confirmación de su llegada, en España reportan que el argentino llegó este jueves al país para hacerse la revisión médica y más temprano que tarde anunciarán el acuerdo contractual.