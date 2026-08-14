¿Debuta Thiago Almada? La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors + Agregar ámbito en









Eduardo Coudet podrá contar con su flamante refuerzo para intentar dejar atrás la negativa racha de seis derrotas consecutivas.

¿Debuta Thiago Almada? La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

River atraviesa una dura crisis en la que acumula seis derrotas consecutivas, pero su entrenador, Eduardo Coudet, recibió una buena noticia de cara al duelo del próximo domingo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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El “Chacho” podrá contar con su flamante refuerzo Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022 y titular en 2026, para intentar dejar atrás la negativa racha y despejar las dudas en torno a su continuidad al mando del elenco "millonario".

En principio, la idea del DT es que el ex Atlético de Madrid y surgido en las inferiores de Vélez vaya de arranque ante el “Bicho” en lugar de Tomás Galván. No obstante, todavía mantiene una incógnita en la defensa.

Bajo los tres palos comenzará Santiago Beltrán y por delante de él estarían Gonzalo Montiel por derecha, Nicolás Otamendi como zaguero y Francisco Ortega por izquierda, todavía sin la recuperación total de Marcos Acuña. En tanto, el otro marcador central saldría de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

Con respecto al centro del campo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada compartirían el eje, mientras que Joaquín Freitas aparecería por la zona derecha, Ángel Correa por el sector izquierdo y Almada un poco más adelantado ocupando la posición de enganche.

Finalmente, en punta, Coudet apostaría por incluir a Lucas Beltrán, dejando de lado al colombiano Rafael Santos Borré y a Sebastián Driussi, que todavía no recibió el alta médica, por lo que no será de la partida. La posible formación de River vs. Argentinos Juniors: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

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