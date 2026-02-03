Cristiano Ronaldo en crisis en Arabia Saudita: se negó a jugar por un conflicto con su club y podría volver a Europa + Seguir en









La súper estrella portuguesa entró en conflicto con su club y se abrió la posibilidad de que abandone Medio Oriente para volver a Europa o incluso ir a la MLS de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo decidió no disputar el partido de este lunes entre su club Al Nassr y Al-Riyadh, debido a un conflicto inesperado con la Liga de Arabia Saudita.

El delantero portugués está disconforme con el rumbo deportivo e institucional de su club. Según informó el diario portugués A Bola, "CR7" habría optado por no estar disponible como señal de protesta ante lo que considera una falta de respaldo estructural y deportivo por parte del club, especialmente si se lo compara con otros equipos que cuentan con apoyo directo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El portugués entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (propietario de Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad) perjudica a Al Nassr y favorece a sus rivales directos por el título.

El traspaso de Karim Benzema de Al Ittihad a Al Hilal ha sido la "gota que colma el vaso". "Cristiano cree que PIF [el fondo de inversión] está obstaculizando los fichajes del Al Nassr para evitar que el equipo gane el título", sostiene 'Record'. Cabe recordar que, después de 19 jornadas, sólo un punto separa a Al Nassr (46) de Al Hilal (47), líder.

Se desconoce, ahora mismo, si Ronaldo mantendrá su 'plantón' en el tiempo. Sin embargo, el 'órdago' de CR7 continúa sobre la mesa. Según 'Record', Cristiano valora seriamente la posibilidad de abandonar Arabia Saudita en junio.

El ex del Real Madrid tiene contrato hasta 2027 -renovó a razón de 200 millones al año-, pero cuenta con una cláusula de rescisión a la que aferrarse para forzar su salida. Ofertas, a pesar de estar a punto de cumplir 41 años, no le van a faltar. La MLS de Estados Unidos (donde brilla Messi) cobra fuerza como potencial destino, aunque tampoco se descarta su regreso a Europa. Faltaría encontrar un equipo que deposite los 50 millones que estipula su contrato.