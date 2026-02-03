Elevan el gasto del fan: un estacionamiento puede costar más que una entrada

Primero fue el elevado valor de los boletos, que van de los u$s 180 a 700 para la fase de grupo, y ahora la política logística de la FIFA en Estados Unidos eleva el gasto total de los aficionados.

El máximo espectáculo deportivo: la Copa del Mundo de Futbol. Este año con tres sedes, 48 equipos, más partidos y también mayores costos para los hinchas que asistan.

La Copa del Mundo, históricamente, fue y seguirá siendo la cima para los seleccionados y para los jugadores que, con su participación, jerarquizan su carrera y alcanzan un prestigio a nivel global.

También, en cada edición, el torneo opera como un poderoso catalizador de capitales y la atracción deportiva comienza a quedar de lado y a ser absorbida por la expansión del negocio.

La ampliación de 32 a 48 equipos para este Mundial 2026 con tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá (se especula que para el 2030 llegaría a 64 y con seis sedes: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la creación de nuevos torneos, tanto a nivel del fútbol femenino como infantil, llevan a la conclusión que la ambición de la FIFA por el negocio-fútbol está en su máxima expresión.

Sin embargo, esta desmedida ambición lleva al máximo organismo del fútbol mundial a tomar decisiones que atentan ya no solo contra la salud de los jugadores, sino contra la propia economía del hincha de fútbol.

A principios del mes pasado el ente dirigido por Gianni Infantino tuvo que dar un paso atrás y anunciar un nuevo “nivel de entrada” con boletos a u$s 60 dólares, tras los absurdos y altos precios de u$s 180 a 700 que fijó para la fase de grupos.

Sin embargo, la FIFA continúa tropezando con la misma piedra y adopta otra medida que no solo resulta insensata y cuestionable, sino que refleja su grado de ambición por el negocio que le representa la Copa del Mundo.

Y esa desmedida ambición empieza a generar preocupación en los hinchas de todo el mundo que tienen como objetivo seguir a su selección en el próximo Mundial.

sofi satadium En los alrededores del SoFi Stadium, los pases diarios de estacionamiento se venden entre 250 y 300 dólares, cifras que superan con facilidad el valor de las entradas de Categoría 3, que están entre 140 y 180 dólares. @Sofi Stadium

Ya no sólo el costo de las entradas en un gran inconveniente, sino que ahora FIFA le agrega otro más: el costo de ir al estadio.

Es que en varias sedes de Estados Unidos, la FIFA ha establecido precios de estacionamiento que, en muchos casos, son más caros que la entrada para ver el partido, convirtiendo a la logística en uno de los gastos más preocupante del viaje.

Un ejemplo claro es Los Ángeles. En los alrededores del SoFi Stadium, los pases diarios de estacionamiento se venden entre 250 y 300 dólares, cifras que superan con facilidad el valor de las entradas de Categoría 3, que están entre 140 y 180 dólares.

Para colmo, los estacionamientos “más baratos” quedan a más de un kilómetro y medio del estadio, lo que obliga a caminar más de 20 minutos antes de pasar los controles de ingreso.

La situación se repite en otras sedes. En Kansas City, Arlington y Atlanta, los precios de parqueo arrancan desde los 75 dólares para partidos de fase de grupos, mientras que en Miami el valor base ya llega a los 100 dólares. Para instancias más avanzadas, como una semifinal en Atlanta, el costo puede trepar hasta los 225 dólares.

Desde la FIFA se explicó que los precios responden a las condiciones del mercado de cada ciudad y a parámetros usados en grandes eventos anteriores.

Sin embargo, el problema de fondo está en la reducción drástica de espacios disponibles. Muchas zonas que normalmente se usan como estacionamiento ahora serán destinadas a seguridad, áreas VIP y activaciones comerciales.

En Kansas City, por ejemplo, se pasará de unas 20.000 plazas habituales a apenas 4.000 a la venta para el público general.

El contraste con otros eventos es evidente. En la temporada 2025 de la NFL, estacionar para ver a los Los Angeles Rams costaba alrededor de 71 dólares, mientras que en la NBA el parqueo rara vez pasaba de los 60 dólares. En el Mundial, en cambio, esos valores prácticamente se han triplicado.

A diferencia del Mundial de Catar 2022, donde el transporte público fue gratuito para los aficionados, en Estados Unidos la fuerte dependencia del automóvil hace que este gasto caiga de lleno sobre el hincha. Todo esto ocurre en un contexto en el que la FIFA proyecta ingresos cercanos a los u$s 11.000 millones, mientras el hincha -especialmente el latino y el sudamericano- empieza a sacar cuentas para ver si realmente podrá estar en la fiesta máxima el fútbol mundial.