Cuánto salen los televisores y proyectores para el Mundial 2026: precios de junio y opciones recomendadas

A horas del certamen, crece la búsqueda de pantallas y equipos de imagen. Rangos de valores actualizados y qué conviene mirar antes de comprar.

Faltan apenas horas para que comience la Copa del Mundo 2026 y muchos argentinos aceleran una compra que suele repetirse cada cuatro años: renovar el equipo para seguir los partidos desde casa . Comercios, fabricantes y cadenas de electrodomésticos registran una mayor demanda, especialmente en pantallas de gran tamaño y dispositivos para armar una experiencia más inmersiva.

La tendencia no pasa únicamente por buscar más pulgadas. Los consumidores prestan cada vez más atención a características como resolución 4K, compatibilidad con HDR, tasas de refresco elevadas y sistemas de sonido mejorados . En un contexto donde el streaming, los videojuegos y los eventos deportivos comparten protagonismo, la compra suele pensarse a largo plazo.

También aparecen los proyectores como una alternativa cada vez más elegida . Aunque requieren ciertas condiciones de espacio y luminosidad, permiten conseguir imágenes de gran tamaño sin necesidad de invertir en los televisores más caros del mercado. La decisión final dependerá del presupuesto disponible y del uso que cada hogar planee darle una vez terminado el torneo.

Televisores en junio 2026: precios según la gama

El mercado ofrece opciones para prácticamente todos los bolsillos. Actualmente, los equipos de entrada de entre 43 y 50 pulgadas se encuentran en una franja que arranca cerca de los $450.000 y puede llegar hasta los $900.000, dependiendo de la resolución, el sistema operativo y las funciones inteligentes incluidas.

En la gama media, donde se concentran muchas de las ventas para el Mundial, predominan los modelos de 50 a 55 pulgadas con resolución 4K. Los precios suelen ubicarse entre $650.000 y $1.300.000, con diferencias vinculadas a la calidad del panel, la presencia de HDR y las capacidades de procesamiento de imagen.

Para quienes buscan una experiencia más cercana a la de una sala de cine, los televisores de 65 pulgadas ganan protagonismo. Los equipos con paneles QLED o Mini LED suelen partir desde $1.100.000 y pueden superar los $2.000.000 en versiones más avanzadas.

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En el segmento premium aparecen las pantallas OLED de gran formato, algunas con frecuencias de actualización de hasta 120 Hz o más, sistemas de inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido, y tecnologías orientadas al gaming. En estos casos, los valores pueden superar ampliamente los $4.000.000.

Más allá del tamaño, especialistas recomiendan prestar atención a algunos puntos clave para los partidos de fútbol:

Resolución 4K UHD , que ya se convirtió en el estándar del mercado.

, que ya se convirtió en el estándar del mercado. Compatibilidad con HDR , para mejorar contraste y colores.

, para mejorar contraste y colores. Frecuencia de actualización de 120 Hz , especialmente útil en escenas de movimiento rápido.

, especialmente útil en escenas de movimiento rápido. Buen sistema de reescalado de imagen, ya que muchas transmisiones deportivas no aprovechan toda la capacidad de las pantallas más avanzadas.

Proyectores: todas las opciones

Los proyectores se transformaron en una alternativa atractiva para quienes buscan una imagen gigante sin llegar al costo de un televisor premium de gran tamaño. Los equipos más económicos, orientados a un uso ocasional, parten desde aproximadamente $250.000 a $500.000. Generalmente ofrecen resolución Full HD o inferior y funcionan mejor en ambientes con poca luz.

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Un escalón más arriba aparecen los proyectores Full HD de mejor calidad, con mayor brillo y conectividad inalámbrica. En junio de 2026, este segmento se mueve entre $600.000 y $1.500.000, según las prestaciones y el tamaño de imagen que puedan alcanzar.

La gama alta incluye modelos con resolución 4K, sistemas láser y capacidades para proyectar imágenes superiores a las 100 pulgadas. En estos casos, los precios pueden superar los $2.000.000 y escalar bastante más en configuraciones avanzadas para cine en casa.

Quienes evalúan esta opción deben considerar algunos factores adicionales. La iluminación ambiente influye mucho más que en un televisor tradicional. Un proyector con poco brillo puede perder calidad durante el día, mientras que los modelos más potentes logran mejores resultados incluso con cierta luz natural. Además, en muchos casos conviene sumar una pantalla específica para aprovechar todo el potencial del equipo.