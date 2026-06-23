Cuti Romero llevó tranquilidad tras la molestia en su rodilla: "Voy a estar bien"

El zaguero argentino habló con los médicos tras salir ante Austria y Scaloni confirmó que será evaluado en las próximas horas.

Cuti Romero llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina luego de salir reemplazado ante Austria por una molestia en su rodilla derecha. El defensor aseguró que espera recuperarse rápido, aunque el equipo médico realizará estudios para determinar el alcance de la lesión.

La situación ocurrió durante el triunfo por 2-0 ante Austria , que clasificó a Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 . A los 10 minutos del segundo tiempo, después de un cruce con Marcel Sabitzer , el zaguero sintió dolor en la zona y quedó con dificultades para moverse con normalidad.

A pesar de la molestia, Romero intentó continuar en cancha y le hizo saber al cuerpo técnico que podía seguir. Sin embargo, Lionel Scaloni decidió no arriesgarlo y llamó a Nicolás Otamendi para que ingresara en su lugar.

Después del partido, el defensor habló con los médicos del plantel y dejó un mensaje positivo: “ Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo ”. Con esas palabras, el jugador buscó transmitir calma luego de una imagen que había preocupado a los hinchas argentinos.

El entrenador también se refirió al estado físico del central y explicó que todavía no tenían un diagnóstico definitivo. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo; esperemos que no sea nada. Mañana o pasado le harán estudios”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.

Una lesión que genera atención por sus antecedentes

La preocupación del cuerpo técnico tiene un motivo concreto: la molestia apareció en la misma rodilla donde Romero había sufrido un esguince mientras jugaba para el Tottenham. Esa lesión lo había obligado a llegar al Mundial 2026 con una preparación física limitada y ajustada.

Con la clasificación ya asegurada y el primer puesto del grupo confirmado, Argentina tiene margen para cuidar a sus futbolistas. Por eso, todo indica que Scaloni preservará al defensor ante Jordania, en el último partido de la fase de grupos, mientras esperan los resultados de los estudios médicos.