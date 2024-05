Darío Benedetto, fuera de la lista de concentrados en Boca

¡ATENCIÓN, BOCA! Salió la lista de concentrados y no está Darío Benedetto. #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/bm9IunKH7y

Darío Benedetto habló directamente con Diego Martínez para aclarar lo ocurrido la última semana, por lo que el entrenador quedó molesto por algunas actitudes del futbolista. Lo cierto es que el atacante festejó su cumpleaños número 34 el jueves pasado en un salón privado de Puerto Madero, donde estuvieron otros futbolistas del plantel, de los cuales la mayoría no estaban disponibles para actuar el fin de semana por lesión, como Lema y Marcos Rojo .

¿Por qué no estuvo concentrado el "Pipa"? El DT solo se limitó a responder: "Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido".

"SEGURAMENTE, CON EL CORRER DE LAS SEMANAS, SE DARÁ LA SALIDA DE BENEDETTO RÁPIDAMENTE"



De cara al encuentro ante #Talleres, Pipa no fue convocado en #Boca nuevamente

La determinación sobre la continuidad de Darío Benedetto en el club pasará pura y exclusivamente por el cuerpo técnico, que, a pensar de una charla en buenos términos, derivó en dejarlo afuera, restará ver que decide hacer en futbolista, si sigue o no en el club. El centrodelantero sumó apenas 18 minutos en los últimos ocho compromisos del equipo.

Boca piensa en Talleres

El "Xeneize" entrenó en el predio de Ezeiza, donde tuvo una práctica formal de fútbol y Martínez movió algunas piezas para el próximo encuentro. En principio volvió a aparecer Lema, quien se recuperó de una distensión muscular y Medina, que viene de padecer una contusión pulmonar.

Ambos jugadores practicaron normalmente junto al resto del plantel. Un dato no menor, es que el defensor Rojo, ya se había sumado al plantel tras reponerse de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Por lo que el entrenador de Boca optaría por repetir a Lautaro Di Lollo junto a Lema como segundo central y afuera quedaría Mateo Mendía. A su vez, Marcelo Saracchi estuvo como lateral derecho a pierna cambiada por el desgarro en el aductor de Luis Advíncula.

La preocupación pasa por Kevin Zenón, quien se hizo estudios por una molestia en la rodilla izquierda y se confirmó que no tiene ninguna lesión, pero no fue incluido entre los titulares. Otro que no estuvo fue Ezequiel "Equi" Fernández, en sus lugares estuvieron Vicente Taborda y Jabes Saralegui.