De jugar la Libertadores a terminar preso por narcotráfico: la increíble historia del arquero de Paraguay + Seguir en









Con pasos por equipos importantes de Sudamérica y Europa, la figura que brilló en el fútbol paraguayo podría ir preso por formar parte de una red criminal.

Fue una importante figura de un gigante de Sudamérica como Olimpia. ABC

Hay casos que realmente consiguen paralizar al mundo del fútbol, en especial aquellos que transcurren fuera del verde césped. No todas las historias llamativas ocurren dentro de las canchas, ya que varios protagonistas demostraron ser otra clase de personas una vez que abandonaban los estadios o entrenamientos.

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Uno de estos personajes es Víctor Hugo Centurión Miranda, quien atajó en un grande de su país como lo es Olimpia, disputó una final de la Copa Libertadores de América y representó internacionalmente a Paraguay. Sin embargo, todos los éxitos de su carrera quedaron empañados por su reciente conexión con una red de narcotráfico.

Víctor Centurión ABC 1 El arquero, de un amplio recorrido por el fútbol paraguayo, atraviesa una situación bastante complicada. ABC La carrera deportiva de Víctor Hugo Centurión Nacido el 24 de febrero de 1986 en Yataity del Norte, en Paraguay, el por ahora jugador de fútbol en actividad inició su carrera en 2005, atajando en Sportivo Iteño. Tras pasos por Tacuary, Libertad y Sol de América, le llegó la chance de emigrar a Colombia. Allí recaló en Deportivo Cali, la puerta a su desafío más grande como guardameta.

Tras un año en el país cafetero, regresó a sus tierras para defender el arco de Olimpia, permaneció cuatro años en el club y se ganó el puesto tras un clásico ante Cerro Porteño. Si bien perdió la pulseada con Martín Silva en el Decano que llegó a la final de la Copa Libertadores 2013, logró dejar un buen recuerdo en la afición del conjunto más importante de su nación.

En 2017 pasó por Sportivo Luqueño y, en esa misma temporada, fue transferido a Guaraní, con el que conquistó la Copa Paraguay 2018 y sumó su tercer título como profesional: había conseguido el Torneo Clausura 2015 con la O y la Copa Colombia 2010 con Deportivo Cali.

Ya en 2019 retornó a Sol de América, tuvo un paso por Rubio Ñu y también llevó a cabo su única experiencia en Europa. Estuvo un año en el AO Trikala de Grecia para finalmente volver a Deportivo Santaní, donde se desempeñó hasta el año pasado. Actualmente está sin club, aunque esto mucho no importaría, ya que el portero que supo brillar en el fútbol paraguayo enfrenta una fuerte acusación en su contra. Victor Centurión La Nación GDA Las actuaciones de Centurión lo llevaron a formar parte de la Selección de Paraguay. GDA Vinculado a uno de los narcotraficantes más buscados Víctor Centurión también era muy conocido no solo por haber atajado en Olimpia. También tuvo tres participaciones con la Selección de Paraguay durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Por eso, todos los paraguayos se sorprendieron al saber que el futbolista terminó detenido tras ser acusado de integrar una red internacional de narcotráfico. Una investigación judicial confirmó que el arquero está vinculado a una estructura criminal ligada a Sebastián Marset, el reconocido narcotraficante uruguayo buscado en todo Sudamérica. Las autoridades afirman que Centurión no cumplía un rol menor y era un nexo más que importante. El portero se encargaba de cuestiones logísticas, aprovechando su paso por el fútbol para facilitar contactos y recursos necesarios para el traslado de cocaína. Además, a esto hay que sumarle que los cargamentos que fueron distribuidos mayormente hacia Brasil se daban por la confianza que generaba al usar su carrera deportiva como herramienta, con regalos incluidos para otros criminales, como camisetas de la Albirroja o recuerdos de sus duelos internacionales. Si bien permaneció prófugo por algunos días, decidió entregarse en la Fiscalía de Asunción y espera el proceso judicial en su contra para saber cuál será su futuro.

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