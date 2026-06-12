El primer rival de Argentina en el Mundial 2026: en donde juegan las figuras de Argelia

Los Zorros del Desierto llegan con varios representantes del viejo continente, pero está lejos de contar con la jerarquía de la Albiceleste.

El Mundial 2026 comenzará para la Selección Argentina el martes 16 de junio, cuando se mida cara a cara con Argelia en el primer duelo correspondiente al Grupo J del torneo. La Albiceleste es la actual campeona defensora y parte como favorita para quedarse con el liderazgo de la zona.

Por su parte, el conjunto africano sabe que deberá batallar con Austria y Jordania para quedarse con el segundo puesto , aunque sueñan con dar uno de los grandes golpes que podría tener la Copa del Mundo. Buscarán vencer a quienes tienen la corona, pese a las grandes diferencias entre ambos planteles.

Los Zorros del Desierto llegan con mucha ilusión al Mundial 2026. Más allá del deseo de derrotar a los vigentes campeones, el plantel africano aspira a pasar de ronda y realizar una buena campaña cuando llegue el momento de los duelos mano a mano.

Su máxima figura es Riyad Mahrez, quien tras un largo recorrido en Europa hoy se encuentra en Arabia Saudita, más precisamente en el Al-Ahli. En ese campeonato solo están él y el mediocampista Houssem Aouar. Curiosamente, la liga del Viejo Continente que más nombres aportó a la nómina es la de Bélgica.

Luca Zidane Granada FC El hijo de Zinedine Zidane, Luca, se desempeña en el fútbol español. Granada FC

La Ligue 1 de Francia, el torneo local de Argelia y la Bundesliga de Alemania son quienes comparten el segundo lugar, aportando cuatro futbolistas en la lista. Luego, los Países Bajos, sumados a la liga saudí que se mencionó anteriormente, suman dos protagonistas. El resto se divide entre España, Suiza, Túnez y la Qatar Stars League.

Arqueros

Luca Zidane (Granada FC, España).

(Granada FC, España). Oussama Benbot (USM Alger, Argelia).

(USM Alger, Argelia). Melvin Mastil (Paradou AC, Argelia).

Defensores

Rafik Belghali (KV Mechelen, Bélgica).

(KV Mechelen, Bélgica). Samir Chergui (USM Alger, Argelia).

(USM Alger, Argelia). Rayan Aït-Nouri (Manchester City, Inglaterra).

(Manchester City, Inglaterra). Jaouen Hadjam (Young Boys, Suiza).

(Young Boys, Suiza). Aissa Mandi (Lille, Francia).

(Lille, Francia). Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund, Alemania).

(Borussia Dortmund, Alemania). Zineddine Belaïd (Sint-Truiden, Bélgica).

(Sint-Truiden, Bélgica). Achref Abada (MC Alger, Argelia).

(MC Alger, Argelia). Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis, Túnez).

Mediocampistas

Nabil Bentaleb (Lille, Francia).

(Lille, Francia). Hicham Boudaoui (Niza, Francia).

(Niza, Francia). Houssem Aouar (Al-Ittihad, Arabia Saudita).

(Al-Ittihad, Arabia Saudita). Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt, Alemania).

(Eintracht Frankfurt, Alemania). Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Alemania).

(Bayer Leverkusen, Alemania). Yacine Titraoui (Charleroi, Bélgica).

(Charleroi, Bélgica). Ramiz Zerrouki (Feyenoord, Países Bajos).

Delanteros

Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo, Alemania).

(Wolfsburgo, Alemania). Nadhir Benbouali (Charleroi, Bélgica).

(Charleroi, Bélgica). Adil Boulbina (Al-Duhail, Qatar).

(Al-Duhail, Qatar). Farès Ghedjemis (FCV Dender EH, Bélgica).

(FCV Dender EH, Bélgica). Amine Gouiri (Olympique de Marsella, Francia).

(Olympique de Marsella, Francia). Anis Hadj Moussa (Feyenoord, Países Bajos).

(Feyenoord, Países Bajos). Riyad Mahrez (Al-Ahli, Arabia Saudita).

Las principales ligas del mundo: la comparación con Argentina

El combinado nacional tiene una mayor presencia en las ligas más fuertes de toda Europa. Del ámbito local solo están presentes Leandro Paredes tras su retorno a Boca y Gonzalo Montiel de River. Rodrigo De Paul y Lionel Messi asoman como los únicos jugadores en la MLS de Estados Unidos, mientras que José Manuel López es el representante del Brasileirao en la nómina.

El Atlético Madrid de España es el equipo que más futbolistas tiene presentes entre los seleccionados por Lionel Scaloni: Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez son parte del conjunto dirigido por Diego Simeone. El otro del fútbol español es Giovani Lo Celso, logrando así que sea LaLiga el certamen que más nombres aporta.

La Premier League tendrá 5 representantes con Emiliano Martínez, Cristián Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Alexis MacAllister. Francia, hasta la lesión de Leonardo Balerdi, igualaba a los ingleses, ya que allí juegan Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Valentín Barco.

Italia, a diferencia de otros años, perdió peso en la lista de Argentina. Nicolás Paz y Lautaro Martínez serán los únicos representantes del Calcio. Por su parte, Nicolás Otamendi, si bien firmó con River, fue convocado cuando aún era parte del Benfica de Portugal, y Exequiel Palacios es el único jugador que juega en la Bundesliga.

Messi X Cuenta de X: @AInterMiamiCF La Pulga y De Paul son los únicos representantes de la MLS de Estados Unidos. Cuenta de X: @AInterMiamiCF

Todo listo para el inicio: el fixture del Grupo J para la Copa del Mundo

Ambos equipos están listos para abrir la acción en la zona que comparten con Austria y Jordania. Los de Lionel Scaloni llegan como favoritos para quedarse con el primer lugar mientras que las tres selecciones restantes tendrán un duelo parejo por el segundo y tercer puesto.

Fecha 1

Argentina vs Argelia , el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City.

, el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City. Austria vs Jordania, el miércoles 17 de junio a las 01:00, en San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs Austria , el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas.

, el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas. Jordania vs Argelia, el martes 23 de junio a las 00:00, en San Francisco.

Fecha 3