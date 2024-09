De la cancha al escenario: la historia del deportista que brilló en el béisbol y hoy lo hace con su guitarra

Desde los campos de béisbol jugando para los Yankees hasta los escenarios más prestigiosos, la historia de este deportista es un ejemplo de cómo el talento puede trascender fronteras. Con una carrera destacada en las Grandes Ligas, ahora también se luce con su guitarra, demostrando que el éxito no se limita a una sola faceta.

Bernie Williams.jpg Para Bernie Williams jugar para los Yankees le permitió tener la solvencia económica para estudiar la licenciatura en la Escuela de Música de Manhattan en Estados Unidos

Quién es Bernie Williams, el deportista que además se destaca en la música

El, ex jardinero central de los New York Yankees, no solo brilló en el béisbol, donde fue cinco veces All-Star y campeón de la Liga Americana de bateo en 1998, sino que también ha destacado en el mundo de la música. Tras su retiro en 2015, Williams continuó desarrollando su pasión por la guitarra, un instrumento que comenzó a tocar a los siete años.