Ni Messi ni Cristiano: el futbolista con una fortuna de 30.000 millones de dólares busca club

Hoy está sin equipo, pero eso no lo priva de ostentar una fortuna mucho más grande que las de los mejores jugadores de la historia.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los jugadores de fútbol que más dinero generaron si se combinan sus contratos, premios y patrocinios. Pero ni juntando las fortunas de ambos alcanzan la increíble cifra de un futbolista desconocido que posee un patrimonio de u$s30.000 millones.

Faiq Bolkiah es un delantero de 28 años nacido en Los Ángeles, del que pocos conocen su historia. Su rendimiento jamás influyó en lo que tiene y hoy, sin club debido a su bajo nivel, puede retirarse tranquilo si lo desea.

Faiq es hijo del príncipe Jefri Bolkiah y sobrino de Hassanal Bolkiah , sultán de Brunéi desde 1967. La enorme fortuna de la familia real proviene principalmente de las reservas de petróleo y gas del país.

Su paso por el fútbol portugués no tuvo nada que destacar pese a que se formó en el Chelsea.

Hassanal llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo y su patrimonio fue estimado durante años en alrededor de u$s30.000 millones . Su colección de autos es una muestra del nivel de riqueza que lo rodea: supera los 7.000 vehículos e incluye cientos de Ferrari, Bentley y Rolls-Royce , además de modelos fabricados especialmente para ellos.

El sultán también posee un Boeing 747 con detalles dorados en su interior y valuado en alrededor de u$s620 millones , además de otros aviones privados. Su residencia oficial, Istana Nurul Iman, está considerada entre los palacios residenciales más grandes del mundo.

La familia cuenta además con hoteles y propiedades en ciudades como Londres, París y Nueva York. Faiq creció rodeado de ese nivel de riqueza, aunque desde chico mostró más interés por jugar al fútbol que por llevar una vida relacionada con la realeza.

Por qué prefiere la pelota sobre una vida de reyes y lujos

Bolkiah pasó buena parte de su infancia en Inglaterra y empezó a jugar desde chico, con Ronaldinho como uno de sus grandes referentes. Con el tiempo dejó de ser solamente una afición y comenzó a buscar una carrera profesional.

El propio delantero explicó que siempre quiso jugar al fútbol, más allá de que el dinero familiar le permitiera llevar una vida completamente distinta. Durante su paso por Tailandia aseguró que su objetivo era demostrar que realmente amaba el deporte y quería ganarse un lugar dentro de una cancha.

Quienes compartieron vestuario con él también remarcaron esa forma de tomarse su carrera. Ruben Sammut, compañero suyo en las inferiores del Chelsea, lo recordó como una persona humilde y muy enfocada en jugar, lejos de la imagen que podía generar su pertenencia a una familia real.

Faiq incluso contó que su apellido llegó a complicarlo durante su paso por Europa. Sentía que algunos clubes prestaban demasiada atención a su origen y no tanto a su rendimiento, por lo que más adelante terminó buscando continuidad en Tailandia.

El delantero no deja de lado sus obligaciones familiares pese a su sueño de triunfar en el fútbol. Instagram: @fjefrib

De jugar en la reserva del Marítimo a quedar sin equipo a los 28 años

Su formación se desarrolló principalmente en Inglaterra. Pasó por Southampton entre 2009 y 2013, luego estuvo en Chelsea y en 2016 llegó a Leicester City. También realizó pruebas en Arsenal y Stoke City, aunque nunca consiguió debutar en la Premier League.

En 2020 firmó con Marítimo de Portugal, donde tampoco logró hacerse un lugar en el primer equipo. Jugó principalmente en la reserva y dejó el club sin haber disputado un partido oficial en la máxima categoría portuguesa.

Después decidió continuar en Tailandia. Primero pasó por Chonburi, donde disputó 32 partidos y marcó dos goles. Más tarde llegó a Ratchaburi y sumó 23 encuentros con otros dos tantos, números bajos para un delantero incluso en una liga de menor nivel.

Su participación fue cayendo con el paso del tiempo y en la temporada 2025/26 apenas tuvo minutos. Ratchaburi no renovó su contrato y Bolkiah quedó libre a los 28 años, sin equipo y con la necesidad de encontrar otro club si quiere seguir jugando profesionalmente.