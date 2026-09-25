Juegos Suramericanos: Argentina pelea arriba y así está el medallero + Agregar ámbito en









El país albiceleste está peleando intensamente el primer lugar contra Brasil, mientras se aleja bastante de su perseguidor más cercano, Colombia.

El medallero de Argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 están llegando a su fin y hay dos países que están peleando peleando por el primer puesto entre 15 participantes: Brasil, con 288 medallas, y Argentina, con 266. El podio, varios escalones más atrás, lo cierra Colombia, con 176 preseas.

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La última vez que la delegación argentina logró liderar el medallero fue hace exactamente 20 años, en Buenos Aires 2006. En esa ocasión, los personajes más destacados del país fueron José Meolans, en natación, Javier Conte, en vela, y Carlos Mauricio Espínola, también en vela.

Los argentinos con 4 doradas: Macarena Ceballos - Julieta Lucas - Agustín Vernice - Brenda Rojas. Retornando a la actualidad, hay cuatro argentinos que se destacan sobre el resto por la cantidad de doradas que consiguieron: Macarena Ceballos, cuatro en natación; Julieta Lucas, cuatro en gimnasia artística; Agustín Vernice, cuatro en canotaje de velocidad; y Brenda Rojas, cuatro también en canotaje de velocidad.

Por otro lado, la argentina que más medallas totales aportó en el medallero es Cecilia Dieleke, de 16 años. Ganó la dorada en tres oportunidades: 50 metros espalda femenino, 100 metros espalda femenino y Relevo 4x100 metros combinado femenino, junto a Macarena Ceballos. Después ganó otras tres plateadas: 200 metros espalda femenino, Relevo 4x100 metros libre femenino y Relevo 4x100 metros combinado mixto. Mientras que finalizó con obtuvo su séptima medalla cuando ganó el bronce en Relevo 4x200 metros libre femenino.

El medallero completo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Brasil - 288 (114-95-79)

Argentina - 266 (74-76-116)

Colombia - 176 (65-58-53)

Venezuela - 142 (45-43-54)

Chile - 159 (41-53-65)

Perú - 93 (26-30-37)

Ecuador - 78 (16-24-38)

Uruguay - 52 (16-14-22)

Paraguay - 36 (7-9-20)

Panamá - 15 (4-3-8)

Bolivia - 12 (2-3-7)

Aruba - 4 (0-3-1)

Guyana - 4 (0-0-4)

Curazao - 1 (0-0-1) El medallero argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Medallas de oro: Pascual María Di Tella — Esgrima, sable individual masculino.

Macarena Ceballos — Natación, 100 metros pecho.

Cecilia Dielecke — Natación, 50 metros espalda.

Joel Contreras — Ciclismo MTB, cross-country olímpico.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, all around.

Equipo femenino — Gimnasia artística, por equipos.

Cecilia Dielecke — Natación, 100 metros espalda.

Clara Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual.

Macarena Ceballos — Natación, 200 metros pecho.

Augusto Servello — Esgrima, florete individual.

Dielecke, Chain, Ceballos y Berrino — Natación, 4x100 metros combinado.

Daniela Arias — Esports, EA Sports FC.

Mateo Kalejman — Ciclismo de ruta, contrarreloj individual.

Juliette Duhaime — SUP, sprint.

Santino Basaldella — SUP, sprint.

Juan Segundo Rodríguez — Patinaje artístico, libre.

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros mixto.

Benjamín Gader — Patinaje de velocidad, 5.000 metros.

Emilia Acosta — Gimnasia artística, salto.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, paralelas.

Malena Santillán — Natación, 200 metros espalda.

Macarena Ceballos — Natación, 50 metros pecho.

Santino Basaldella — SUP, técnico.

Catalina Serio — Pentatlón moderno, individual.

Juliette Duhaime — SUP, técnico.

Mara Kucharski — Tiro, skeet.

Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha — Esgrima, sable por equipos masculino.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, suelo.

Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro — Esports, Valorant.

Rodrigo Enríquez y Santino Menín — Remo, doble peso ligero masculino.

Fernanda Russo — Tiro, rifle de aire 10 metros.

Julieta Benedetti — Ciclismo de ruta.

Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros.

Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez — Esgrima, sable femenino por equipos.

Alexis Plakoudakis — Bolos, individual masculino.

Agustín Destribats — Lucha, 65 kg masculino.

Pablo Surace y Abel Benedetto — Judo, Katame No Kata.

Alexis Eberhardt — Tiro, 50 metros rifle tres posiciones.

Eugenia de Armas — Wakeboard, femenino.

Ulf Ditsch — Wakeboard, masculino.

Tobías Giorgis — Esquí náutico, salto masculino.

Lucía Falasca — Vela, ILCA 6 femenino.

Arsen Julfalakyan — Lucha grecorromana, hasta 77 kg.

Selección Argentina femenina de handball — Handball femenino.

Selección Argentina femenina de rugby — Rugby Seven.

Selección Argentina masculina de rugby — Rugby Seven.

Los Leones — Hockey sobre césped masculino.

Las Leonas — Hockey sobre césped femenino.

Micaela Levaggi — Atletismo, 1.500 metros femenino.

Marcos Méndez y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, Madison masculino.

Alejo Suter — Escalada deportiva, boulder masculino.

José Luis Acuña — Taekwondo, hasta 68 kg masculino.

Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo — Tenis de mesa, dobles masculino.

Horacio Cifuentes — Tenis de mesa, individual masculino.

Micaela Levaggi — Atletismo, 5.000 metros femenino.

Manuel Tripano — Canotaje, C1 slalom paralelo masculino.

María José Vargas — Ráquetbol, individual femenino.

Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto — Canotaje, K4 500 metros femenino.

Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola — Canotaje, K4 500 metros masculino.

Aramís Sánchez y Santiago Piedras — Canotaje, C2 500 metros masculino.

María José Vargas y Valeria Centellas — Ráquetbol, dobles femenino.

Natalia Méndez y Diego García — Ráquetbol, dobles mixto.

Lis García y Cynthia Pinto — Pelota vasca, paleta goma trinquete femenino.

Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell — Atletismo, 4x400 metros mixto.

Facundo Andreasen y Alfredo Villegas — Pelota vasca, paleta goma trinquete masculino.

Brenda Rojas — Canotaje, K1 500 metros femenino.

Agustín Vernice — Canotaje, K1 1000 metros masculino.

Brenda Rojas y Agustín Vernice — Canotaje, K2 500 metros mixto.

Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo — Canotaje, C2 500 metros mixto.

Isabella Assmann — Surf, bodyboard femenino.

Brenda Rojas y Magdalena Garro — Canotaje, K2 500 metros femenino.

Agustín Vernice y Gonzalo Carreras — Canotaje, K2 500 metros masculino.

Aramís Sánchez — Canotaje, C1 500 metros masculino.

Brenda Rojas — Canotaje, K1 200 metros femenino. Medallas de plata: Martina Barbeito — Natación, 100 metros pecho.

Laila Chain — Natación, 400 metros combinado.

Néctar Coleff — Esports, Assetto Corsa GT.

Andrea Nigrosanti — Esgrima, florete individual.

Santiago Grassi — Natación, 50 metros mariposa.

Micaela Lopetegui — Patinaje artístico, libre.

Lucía Clembosky — SUP, sprint.

Donato Mastroianni Vito — Patinaje artístico, libre.

Ken Kuwada — Patinaje de velocidad, 5.000 puntos.

María Perroni — Esgrima, sable individual.

Delfina Estoco — Gimnasia artística, paralelas.

María Luz Casadevall — Levantamiento de pesas, 61 kg.

Facundo Nieva Biza — Patinaje artístico, solo danza.

Lucas Alba — Natación, 1.500 metros libre.

Cecilia Dielecke — Natación, 200 metros espalda.

Dielecke, Fernández, Chain y Berrino — Natación, 4x100 libre femenino.

Santino Menín — Remo, individual peso ligero (1XML).

Ken Kuwada — Patinaje de velocidad, 10.000 metros eliminación.

Alma Coletta — SUP, técnico.

Federico Gil — Tiro, skeet.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, viga.

Malena Santillán — Natación, 400 metros libre.

Dielecke, Ceballos, Chaillou y Grassi — Natación, 4x100 combinado mixto.

Cerrudo, DeAndrea, Baluzzo y Simonitti — Remo, cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-).

Álvarez, Annese, Fucile, Pacheco, Mansilla, Calderón, Pacheco, Riveros y Romero — Remo, ocho remos largos con timonel (M8+).

Lucas Hecker — Bochas, volo individual.

Gonzalo Molina — Ciclismo BMX Racing, individual.

Nerea Luna y Martina Armanazqui — Pentatlón moderno, relevos femenino.

Lorena Balbuena — Boxeo, +75kg.

Santiago Celes — Boxeo, +60kg.

Agustina de Lucía — Judo +63kg femenino.

Melanie Martínez — Boxeo +54kg femenino.

Lucía Muello — Boxeo, hasta 65 kg.

Agustín Gil — Judo, Shiai masculino -81kg

Tobías Giorgis — Esquí náutico, overall masculino.

Martina Bednarek, Victoria Caballero, Morena Chiappero, Helena Cugno, Martina Da Dalt, Elena Guerrico, María Martínez, María Matich, Julieta Medina, Emma Oldani, Dalma Pérez, Julieta Ruelli y Sofía Vélez — Vóleibol femenino.

Antonio María Collazo — Esquí náutico, slalom masculino.

Marcelo Zoccali Albizu — Tiro deportivo, 50 metros rifle tres posiciones masculino.

Juan Alberto Benítez Gallardo — Ecuestre, salto.

Equipo argentino — Ecuestre, salto por equipos.

Pablo Aguirre y Sebastián Nunes — Judo, Nage No Kata.

Catalina Serio y Franco Serrano — Pentatlón moderno, relevos mixtos.

Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo — Esquí náutico, slalom masculino.

Florencia Galimberti y Luciano Pesci — Vela, Snipe mixto.

Selección argentina femenina de vóleibol — Vóleibol femenino.

Natalia Vera, Guadalupe Díaz y Valentina Méndez — Ciclismo, velocidad por equipos femenino.

Lucila Maldonado y Tobías Weise — Gimnasia trampolín, prueba sincronizada mixta.

Santiago Ferrari y Tobías Weise — Gimnasia trampolín, sincronizado masculino.

Valentina Podestá — Gimnasia trampolín, individual femenino.

Matías Reynaga — Atletismo, 10.000 metros masculino

Equipo Argentina — Atletismo, 4x100 Relevo mixto

Diego Lacamoire — Atletismo, 1.500 metros masculino

Ricardo Nahuel Gómez — Lucha grecorromana, 97 kg.

Lucila Maldonado y Tobías Weise — Gimnasia trampolín, sincronizado mixto.

Santiago Ferrari y Tobías Weise — Gimnasia trampolín, sincronizado masculino.

Valentina Podestá — Gimnasia trampolín, individual femenino.

Iris Castiglione — Canotaje, K1 slalom paralelas femenino.

Santiago Lorenzo — Tenis de mesa, individual masculino.

Natalia Vera — Ciclismo de pista, keirin femenino.

Iris Nerea Castiglione — Canotaje, slalom paralela K1 femenino.

Micaela Cortez — Pelota vasca, frontball individual femenino.

Melina Spahn — Pelota vasca, frontón individual femenino.

Guillermo Osorio — Pelota vasca, frontón individual masculino.

Aramis Sánchez — Canotaje, C1 500 metros masculino.

Argentina — Tiro con arco, compuesto equipos mixtos.

Guillermina Cossio, Lucas Villegas, Tomás Mondino y Milagros D’Amico — Atletismo, 4x100 metros relevos mixto.

Lucía Maldonado y Tobías Weise Gontier — Gimnasia trampolín, sincronizado mixto.

Bautista Ahumada Cirrincione — Esquí náutico, slalom masculino.

Martín Alsogaray — Vela, Sunfish masculino.

Chiara Ferretti — Vela, iQFoil femenino.

Joaquín Reutemann — Vela, iQFoil masculino.

Camila Amarilla — Lucha libre, hasta 57 kg femenino.

Lucas Vilar, Matías Murillo, Iñaki Serrano y Juan Rodríguez — Ciclismo de pista, velocidad por equipos masculino.

Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro, Tomás Moyano y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, persecución por equipos.

Lucas Vilar — Ciclismo de pista, velocidad individual masculina.

Selección Argentina masculina de fútbol - Fútbol Sub-19 Medallas de bronce: Romina Soledad Imwinkelried — Aguas abiertas, 10 km femenino.

Pardo, Chiapponi, Villafañe, Coralizzi, Mayol y Alfieri — Gimnasia artística, por equipos.

Juan Bacha — Esgrima, sable masculino.

Lucas Alba — Natación, 800 metros libre.

Andrea Berrino — Natación, 50 metros espalda.

Dini, Chain, Santillán y Dielecke — Natación, 4x200 libre femenino.

Buscaglia, Alba, Chaillou y Aguilar — Natación, 4x200 libre masculino.

Malberti, De Michelis, Godoy y Amendolara — Ecuestre, adiestramiento por equipos.

Naiara Loreley Sagasti — Patinaje de velocidad, 1.000 metros sprint.

Emilia Acosta — Gimnasia artística, all around.

Martina Barbeito — Natación, 200 metros pecho.

José Materano — Natación, 100 metros espalda.

Ulises Cazau — Natación, 50 metros mariposa.

Materano, Grassi, Nicola y Chaillou — Natación, 4x100 combinado.

Lautaro Zuviria — Esports, EA Sports FC.

Delfina Dibella — Ciclismo de ruta, contrarreloj individual.

Valentina Longo — Patinaje artístico, libre.

Ignacio Arias — SUP, sprint.

Delfina Veljanovich — Patinaje artístico, solo danza.

Manuel Turone — Ciclismo BMX Freestyle, individual.

Candela Espinosa — Esgrima, sable individual.

Daniel Villafañe — Gimnasia artística, anillas.

Delfina Dini — Natación, 1.500 metros libre.

José Materano — Natación, 200 metros espalda.

Martina Barbeito — Natación, 50 metros pecho.

Chaillou, Grassi, Buscaglia y Aguilar — Natación, 4x100 libre masculino.

Mansilla, Riveros, Pacheco y Romero — Remo, cuatro remos largos sin timonel.

Ignacio Arias — SUP, técnico.

Gabriel Crespi y Candela Molina — Bochas, petanca mixto.

Renzo Farías y Milagros Pereyra — Bochas, raffa mixto.

Romina Bolatti — Bochas, volo individual.

Tiago Muñoz — Triatlón, individual.

Santiago Grassi — Natación, 50 metros libre.

Ivo Chiapponi — Gimnasia artística, paralelas.

Fila Dalinger — Gimnasia artística, viga.

Tatiana Flores — Boxeo, 51 kg.

Santiago Tulian — Boxeo, 55 kg.

Enzo Gallardo — Boxeo, +90 kg.

Agustín Annese y Fernando Álvarez — Remo, dos remos largos sin timonel (M2-).

Di Tella, Méndez Bello, Eglez y Musci — Esgrima, espada por equipos.

Delfina Arancibia — Boxeo, -57 kg.

Mateo Tavarone — Boxeo, -70 kg.

Agustín Scenna — Remo, par de remos cortos masculino (M1X).

Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín — Remo, cuatro pares de remos cortos masculino (M4X).

Galo Villavicencio — Judo, -60 kg masculino.

Nerea Luna — Pentatlón moderno, individual femenino.

Joaquín Tovagliari — Judo, -66 kg masculino.

Ana Giuliano — Golf, individual femenino.

Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Mía Yaya y Ana Giuliano — Golf, equipo mixto.

Iván Groupierre, Jesús Lugones, Alec Brooke y Agustín Gusmán — Esgrima, espada por equipos masculino.

Tomás Contte — Ciclismo de ruta, individual masculino.

Tomás Quinteros — Judo, -90 kg masculino.

Ivo Dargoltz — Judo, -100 kg masculino.

Mauro Iglesias — Skateboarding, street masculino.

Equipo argentino — Sóftbol femenino.

Jorge Llano — Lucha, hasta 86 kg masculino.

Francisco Giorgis — Esquí náutico, overall masculino.

Amelia Fournel — Tiro, rifle 50 metros tres posiciones femenino.

Joaquín Cisneros — Tiro, trap masculino.

Ricardo Báez — Lucha, hasta 97 kg masculino.

Violeta Mociulsky — Esquí náutico, slalom femenino.

Francisco Giorgis — Esquí náutico, figuras masculino.

María Victoria de Armas — Esquí náutico, wakeboard femenino.

Equipo argentino — Judo, equipos mixtos.

Alexis Eberhardt — Tiro, rifle de aire 10 metros.

Celeste D'Arcangelo — Gimnasia rítmica, aro.

Lucía Maldonado y Tobías Weise Gontier — Gimnasia trampolín, sincronizado mixto.

Bautista Ahumada Cirrincione — Esquí náutico, slalom masculino.

Martín Alsogaray — Vela, Sunfish masculino.

Chiara Ferretti — Vela, iQFoil femenino.

Joaquín Reutemann — Vela, iQFoil masculino.

Camila Amarilla — Lucha libre, hasta 57 kg femenino.

Lucas Vilar, Matías Murillo, Iñaki Serrano y Juan Rodríguez — Ciclismo de pista, velocidad por equipos masculino.

Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro, Tomás Moyano y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, persecución por equipos.

Lucas Vilar — Ciclismo de pista, velocidad individual masculina.

Julieta Benedetti — Ciclismo de pista, ómnium femenino.

Celeste D'Arcangelo — Gimnasia rítmica, individual femenino / All Around.

Celeste D'Arcangelo — Gimnasia rítmica, mazas individual.

Celeste D'Arcangelo — Gimnasia rítmica, pelota individual.

Agostina Vargas — Gimnasia rítmica, aro.

Celeste D'Arcángelo — Gimnasia rítmica, cinta.

Julieta Benedetti — Ciclismo de pista, ómnium femenino.

Nélida Peñaflor — Atletismo, 10.000 metros femenino.

Equipo argentino — Bádminton, equipos mixtos.

Natalia Vera — Ciclismo de pista, velocidad femenina.

María Valentina Aguado — Escalada deportiva, boulder femenino.

Santiago Lorenzo y Camila Argüelles — Tenis de mesa, dobles mixto.

Helen Bernard — Atletismo, 100 metros con vallas femenino.

Megan Powell — Atletismo, 400 metros femenino.

lara Galfre — Remo coastal.

Santiago Ferrer y Katia Baluzzo — Remo coastal, 2x mixto contrarreloj.

Matías Contreras — Canotaje, kayak cross masculino.

Iris Castiglione — Canotaje, kayak cross femenino.

Iris Castiglione — Canotaje, C1 slalom paralelas femenino.

Luca Impagnatiello — Karate, kata individual masculino.

Argentina — Ciclismo de pista, Madison femenino.

Adrián Astorga — Pelota vasca, frontball individual masculino.

Diego García — Ráquetbol, individual masculino.

Nazareno Melgarejo — Atletismo, salto triple masculino.

Nicolás Oliva — Bádminton, singles masculinos.

Iris Castiglione — Canotaje slalom, kayak cross femenino.

Iván Nikolajuk y María González — Tiro con arco, recurvo equipos mixtos.

Alma Pueyo — Tiro con arco, individual recurvo.

Clara Ansedes — Taekwondo, poomsae tradicional femenino.

Matías Maruano — Surf, longboard masculino.

Argentina — Tiro con arco, compuesto equipos mixtos.