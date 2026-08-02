El golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay + Agregar ámbito en









El defensor neozelandés, que se hizo viral durante el Mundial 2026, marcó un espectacular tanto en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñu en su estreno con el conjunto paraguayo y volvió a ser tendencia en las redes sociales.

El golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay. Imagen creada con IA

El defensor neozelandés Tim Payne tuvo un debut ideal con la camiseta de Olimpia de Paraguay tras marcar un golazo en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñu, por la Copa de Primera. El lateral abrió su cuenta goleadora con el "Decano" con un potente remate desde afuera del área y, como ya había ocurrido durante el Mundial 2026, volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales.

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El futbolista de 32 años recibió la pelota fuera del área y sacó un potente remate que se metió junto al palo, dejando sin chances al arquero rival. Su conquista fue una de las grandes perlitas del partido y despertó una rápida reacción entre los hinchas de Olimpia y los usuarios de redes sociales, donde el video del gol comenzó a viralizarse.

EL GOL DE TIM PAYNE EN SU ¡¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

Payne había sido presentado oficialmente por Olimpia tras su participación en el Mundial 2026, certamen en el que ganó una enorme popularidad gracias al apoyo del público argentino. Así, comenzó su etapa en el fútbol paraguayo de la mejor manera posible: con un gol y una amplia victoria en su debut.

Quién es Tim Payne, el futbolista que se volvió viral gracias a los argentinos El nombre de Tim Payne pasó del anonimato a convertirse en un fenómeno de las redes sociales durante el Mundial 2026. Nacido en Auckland, el defensor neozelandés construyó gran parte de su carrera en el fútbol de Oceanía y es un habitual integrante de la selección de Nueva Zelanda, aunque hasta la Copa del Mundo era prácticamente desconocido para el público masivo.

Su explosión de popularidad se produjo gracias a una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso", quien propuso encontrar al futbolista mundialista con menos seguidores en Instagram para impulsarlo en las redes. La búsqueda determinó que Payne apenas contaba con 4.700 seguidores, por lo que miles de usuarios argentinos comenzaron a seguir su cuenta y a comentar sus publicaciones. En cuestión de días, el neozelandés multiplicó su comunidad digital y se convirtió en uno de los personajes más llamativos del Mundial, una fama que ahora trasladó al fútbol sudamericano con un debut inolvidable en Olimpia.

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