Quedó a tan sólo 4 puntos del líder Arsenal. El equipo dirigido por Unai Emery se transformó en la gran sorpresa del torneo.

El Dibu Martínez fue una de las figuras del Aston Villa.

El Aston Villa, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de sus figuras clave, derrotó 3-1 a Nottingham Forest en la fecha 20 de la Premier League y se afianzó en el segundo puesto de la tabla con 42 puntos, a solo cuatro unidades del líder Arsenal (46) y por encima del Manchester City (41).

El partido, disputado en Birmingham, mostró la solidez del equipo dirigido por Unai Emery: Ollie Watkins abrió el marcador al final del primer tiempo (45+1'), y John McGinn selló la victoria con un doblete (49' y 73'), mientras que Morgan Gibbs-White descontó para el Forest (61'). Con este triunfo, el Aston Villa mantiene su racha ganadora y se posiciona como el principal escolta en la pelea por el título, en una temporada donde ha sorprendido por su consistencia y capacidad de remontada.

El Aston Villa no solo ganó con autoridad, sino que también demostró profundidad en su plantel: tras un primer tiempo equilibrado, el equipo tomó el control en el complemento, amplió la ventaja y administró el resultado con inteligencia.

Este triunfo refuerza su aspiración de pelear el campeonato hasta el final, algo impensado al inicio de la temporada, cuando el club era visto como un equipo de mitad de tabla. Ahora, con Dibu Martínez en un nivel destacado y jugadores como Watkins y McGinn en plena forma, el Villa se ha convertido en un candidato serio para romper la hegemonía de Arsenal y Manchester City.

