Detienen a un jugador de una liga de fútbol cordobesa por agredir con un cabezazo a un árbitro

Según informaron a Télam voceros policiales, el jugador de 38 años agredió al árbitro con un cabezazo luego de que éste lo amonestara en una jugada, que no llevaba mayor trascendencia.

agresion-arbitros-interior-cordoba.jpg

El árbitro quedó tendido en el piso, inconsciente y debió ser asistido en el campo de juego. Luego fue trasladado al hospital local y finalmente a San José de la Dormida.

El testimonio del árbitro

"Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a San José de la Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera", contó el árbitro en diálogo con Radio Comunitaria La Plaza.

En ese instante el encuentro llegó a su fin, sin que se desarrollaran más inconvenientes, y luego la Policía detuvo al deportista, de 38 años, quien fue trasladado a la sede policial local y puesto a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso imputarlo por "'lesiones leves".