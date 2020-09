Di María estalló contra Scaloni por marginarlo de la Selección

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo, si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir", manifestó "Fideo" en declaraciones radiales.

En la misma línea, añadió: "Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar".

Ante los cuestionamientos que recibió en el último tiempo, el zurdo respondió: "¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir (Lionel) Messi, (Nicolás) Otamendi u otros jugadores que están en un gran nivel".

"Muchos dicen que ya estoy grande pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy y puedo estar a la altura de (Kylian) Mbappé y Neymar", insistió.

En ese sentido, Di María señaló: "Llevo un año estando en un buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma volver a vestirla".

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, solo pienso en volver a estar convocado. Es verdad que estuve durante 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar", agregó.

Por otra parte, el argentino se refirió a la sanción de cuatro partidos que recibió por haber escupido al español Álvaro González tras el escandaloso partido entre Paris Saint Germain y Olympique de Marsella.

"La sanción es muy dura y difícil porque, como no vamos a jugar entre semana, se hace aún más larga. Lo que hice, lo hice por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron", expresó el mediocampista.