Djokovic debutó en Indian Wells con un difícil triunfo

"Es genial volver con una victoria. Han pasado cinco años y la sensación sigue siendo fantástica. Me lo he pasado muy bien", declaró Djokovic. "Obviamente, estaba un poco nervioso al principio. No he jugado un partido en más de cinco semanas".

"Hubo un punto en que me preocupé un poco al perder el segundo set y estar igualados en el tercero pero traté de permanecer en el partido y elevar mi nivel", explicó.

El serbio llegó así a las 400 victorias a lo largo de su carrera en torneos Masters 1000, la segunda mayor categoría tras los Grand Slams.

Únicamente el español Rafael Nadal, baja de última hora en Indian Wells, ganó más partidos de Masters 1000 (406), pero Djokovic posee el récord de títulos con 40.

El rival de 'Nole', cinco veces ganador en Indian Wells, en tercera ronda será el joven italiano Luca Nardi, número 123 del ranking mundial.

En otro cruce de segunda ronda, Sebastián Báez alargó su excelente momento de forma venciendo al italiano Fabio Fognini por 7-5 y 6-3.

El argentino, ganador este año en Santiago y Rio de Janeiro, se reencontrará con el ídolo local Taylor Fritz, quien le eliminó el año pasado también en tercera ronda.

Anteriormente Fritz, campeón del torneo en 2022, había eliminado a la última raqueta chilena, Alejandro Tabilo, por 7-6 (7/2) y 6-2.

El ruso Daniil Medvedev, vigente subcampeón y cuarto sembrado, se llevó el último triunfo de la noche sin dificultades ante el español Roberto Carballés por 6-2 y 6-3.

Mientras los candidatos masculinos salieron ilesos, el torneo femenino, de categoría WTA 1000, sufrió una sangría de bajas que pudo ser mucho mayor ya que Aryna Sabalenka y Coco Gauff se vieron también ante el precipicio.

Sabalenka, actual subcampeona y segunda clasifiada, sobrevivió a cuatro pelotas de partido para superar a la joven estadounidense Peyton Stearns, número 64 de la WTA, por 6-7 (2/7), 6-2 y 7-6 (8-6).

"Creo que acerté cuando me hice este tatuaje de un tigre. Hoy he luchado como un tigre", se felicitó la ganadora del Abierto de Australia, que resistió a dos juegos en los que Stearns sirvió para ganar.

Sin llegar a ese nivel de dramatismo, Gauff también se asomó a la eliminación frente a la francesa Clara Burel, número 47 mundial.

La estadounidense, tercera clasificada, se vio 0-4 abajo en la manga decisiva pero, alentada por sus aficionados, recompuso su juego en el último momento y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 (7/4).

Su compatriota y compañera de dobles, Jessica Pegula, quinta cabeza de serie, sí hizo las maletas al caer ante la rusa Anna blinkova por 6-2, 3-6 y 6-3.

La china Qinwen Zheng, subcampeona del Abierto de Australia y octava clasificada, cayó por 6-4 y 6-3 ante su compatriota Yue Yuan.

Con el abandono también de la checa Marketa Vondrousova, vigente campeona de Wimbledon, Indian Wells vio ya la salida de seis de las diez mejores del ránking mundial.

Resultados Segunda ronda en Indian Wells:

Hombres

Novak Djokovic (Serbia) derrotó a Aleksander Vukic (Australia) 6-2, 5-7, 6-3

Luca Nardi (Italia) a Zhizhen Zhang (China) 6-3, 3-6, 6-3

Tommy Paul (EE.UU) a Alex Michelsen (EE.UU) 6-2, 6-2

Ugo Humbert (Francia) a Patrick Kypson (EE.UU) 6-4, 6-4

Casper Ruud (Noruega) a Lukás Klein (Eslovaquia) 6-4, 7-6 (7/4)

Arthur Fils (Francia) a Alejandro Davidovich Fokina (España) 6-3, 6-4

Cameron Norrie (Gran Bretaña) a Lorenzo Sonego (Italia) 6-4, 6-4

Gael Monfils (Francia) a Hubert Hurkacz (Polonia) 6-0, 6-7 (5/7), 6-2

Daniil Medvedev (Rusia) a Roberto Carballés Baena (España) 6-2, 6-3

Sebastian Korda (EE.UU) a Roman Safiullin (Rusia) 6-4, 6-2

Adrian Mannarino (Francia) a Tomás Machac (Rep. Checa) 6-1, 6-2

Grigor Dimitrov (Bulgaria) a Alexandre Muller (Francia) 7-5, 6-2

Taylor Fritz (EE.UU) a Alejandro Tabilo (China) 7-6 (7/2), 6-2

Sebastián Báez (Argentina) a Fabio Fognini (Italia) 7-5, 6-3

Lorenzo Musetti (Italia) a Denis Shapovalov (Canadá) 6-4, 2-6, 7-5

Holger Rune (Dinamarca) a Milos Raonic (Canadá) no se presentó

Mujeres