La voces del tenis argentino, contra Djokovic

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, criticó lo hecho por Djokovic en el "Adria Tour", y lo calificó como una "irresponsabilidad" de alguien que tiene que "dar el ejemplo".

"Yo vi una irresponsabilidad compartida entre Djokovic y el Gobierno de Serbia, que autorizó ese torneo de exhibición con una gran cantidad de público (NdR: luego jugaron en Zadar, Croacia). Por supuesto, después de jugar un partido de fútbol, de básquet y la fiesta en el boliche también es una irresponsabilidad total de los jugadores. Ahí vimos qué pasa cuando no se siguen los protocolos, es un ejemplo de cuando se hacen mal las cosas. Están todos contagiados de Covid", agregó en declaraciones a FM Milenium.

El presidente de la entidad argentina indicó que imagina que la ATP "habrá tomado todos los recaudos", y señaló "hay que ver cuántos jugadores irán a jugar. Sirvió de ejemplo lo qué pasó en Serbia. Hay que ver si Roland Garros puede ser con público. Habría que tratar de rever esta situación".

La bronca de Pella

El bahiense Guido Pella también disparó contra la actitud de Djokovic y aseguró que "le faltó el respeto al mundo del tenis", y dijo que no sabe "como va a salir parado de esto".

El zurdo tenista argentino comentó que lo del serbio, "más allá de sus intenciones", le hizo "cruzar una línea", ya que "jugó con la salud de los que llevó y de los que asistieron al torneo".

"No podés hacer algo así por respeto a lo que está viviendo el mundo. No hay que ser indiferente a lo que está pasando. Djokovic le faltó el respeto al mundo del tenis. Que se filtren videos de él bailando en cuero en un boliche no ayuda en nada", afirmó.

Pella aclaró que aún no sabe cómo regresará "el circuito" después de lo que pasó con Djokovic y expresó que "las chances de no contagiarse son nulas en el US Open".

"Personalmente no creo que esto cambie el calendario de la ATP pero, si voy al US Open y me contagio, ¿de qué me disfrazo? ¿Quién me va a tratar? ¿Dónde? ¿Quién se va a a hacer cargo?, ¿Vale la pena arriesgarme?", indicó el tenista en declaraciones a TyC Sports.

El "Peque" también en contra

A su vez, Diego Schwartzman, actual número 13 del ranking ATP, indicó que lo que sucedió con Djokovic puede ser "un buen aviso", sobre lo que les espera a los tenistas al regreso de la actividad.

"Hay que prepararse, puede pasar cuando volvamos. Es un buen aviso. Está haciendo un esfuerzo enorme para que la igualdad entre los jugadores sea mayor (sobre Djokovic). No se cuidó como se tenía que cuidar y lamentablemente le salió mal. Veo las buenas intenciones que tuvo de empezar a tener una preparación", comentó.

El mejor tenista argentino de la actualidad, en actividad, sostuvo que está preocupado sobre lo que sucede en el circuito con él y sus colegas y dijo que desconoce "cómo va a ser la vuelta".

"No sé si vamos a tener la cabeza cien por ciento en el tenis. No va a ser fácil desde el lado mental", dijo en una entrevista a la radio FM Club 94.7.

"Quiero salir a competir ya. Si me dicen que el US Open es en dos semanas, tengo ganas de estar ahí, pero hay detalles que no sabemos. Si llega a pasar lo que pasó en el Adria Tour y si me contagio, no tenemos idea de quién lo resuelve", agregó.