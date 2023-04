Doman, sobre su renuncia: "Hubo gente que pensó que yo podía ser usado"

"Yo no robé, no estafé. Además, dentro del propio grupo mío no sentí eco. Tampoco había a donde recurrir... ¿Una convocatoria de acreedores?..." , se descargó.

La renuncia de Doman llegó apenas seis meses después de ganar las elecciones del club por el 72% de los votos. "Yo no puedo ser el títere de nadie, la realidad es que no lo seria" , aseguró.

"Hay dos cosas que tengo muy claro. Tengo la consciencia limpia y tengo las manos limpias. No me escondo. Yo intenté ayudar a un club de fútbol. Fui candidato cuando nadie se animaba a serlo", se defendió Doman.

En esa línea, disparó: "Yo no me sentí usado, pero sí hubo gente que pensó que yo podía ser usado. A veces a los periodistas nos subestiman".

"Había gente de la Comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron", reiteró el expresidente, haciendo foco en la crisis económica del 'Rojo'. "Decían que no ser del fútbol no estaba preparado, pero en la Comisión Directiva había gente que estaba hace 20 años", agregó.

"Hace siete noches que no duermo. A mi me preocupaba mucho irme a mi casa sabiendo que no iba a poder pagar los sueldos", ejemplificó al respecto.

En tanto, otro de los motivos que, según Doman, aceleró su renuncia fueron las amenazas que recibió. El periodista manifestó sobre el tema: "Acabo de salir de una reunión con abogados por el tema de las amenazas de muerte. Las amenazas empezaron cuando yo formalicé la denuncia contra Moyano".