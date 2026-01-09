Rally Dakar 2026: así le fue a los pilotos argentinos en la sexta etapa

El Dakar entra en día de descanso con varios argentinos bien posicionados y expectativas para la segunda mitad.

La sexta etapa del Rally Dakar 2026 dejó a los pilotos argentinos bien posicionados antes del día de descanso, con Luciano Benavides consolidado en el podio de la general de motos y una presencia destacada en varias categorías, pese a una jornada extensa y condicionada por sanciones y dificultades de navegación.

En motos, la victoria de etapa quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec tras una penalización de seis minutos al australiano Daniel Sanders , que había sido el más rápido en pista.

En ese contexto, Luciano Benavides finalizó sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh y se mantiene tercero en la clasificación general, a poco más de diez minutos del líder.

El salteño, ganador de la etapa previa, sostuvo un rendimiento regular a bordo de la KTM y llegará al descanso con expectativas de seguir en la pelea en la segunda semana.

Dentro del top diez de la etapa también apareció Nacho Cornejo , mientras que en la general el chileno, de estructura Hero, completa el quinteto de punta aunque con una desventaja considerable que lo aleja de la lucha directa por la victoria.

En Rally2, el protagonismo volvió a ser para Michael Docherty, aunque la actividad argentina tuvo a Santiago Rostan en el puesto 26 y a Leonardo Cola en la posición 42 de la etapa. Ambos continúan acumulando experiencia en una de las ediciones más exigentes del Dakar.

También hubo presencia argentina en Future Mission 1000, donde Benjamín Pascual terminó tercero en la etapa con la moto eléctrica Segway y se mantiene segundo en la clasificación general, a apenas cinco puntos del liderazgo del trío español Juvanteny-Criado-Ribas.

En SSV, Manuel Andújar fue octavo en la etapa y se ubica séptimo en la general, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó undécimo en el parcial y ocupa el noveno lugar acumulado. Ambos siguen en competencia dentro de una categoría dominada por el estadounidense Brock Heger.

Con la sexta etapa completada, el Dakar 2026 entra en su único día de descanso, con varios argentinos todavía bien posicionados y con margen para buscar avances en la segunda mitad de la carrera.