Rally Dakar: Luciano Benavides quedó como único líder de la competencia de motos

Luciano Benavides finalizó primero en el Rally Dakar después de la octava etapa.

Finalizada la octava etapa del Rally Dakar , disputada íntegramente en Wadi ad-Dawasir, el motociclista argentino Luciano Benavides se convirtió este lunes en el único líder de la competencia .

El piloto de 30 años dominó a lo largo de 483 kilómetros cronometrados y 238 de enlace y quedó al frente de la tabla general con tan sólo 10 segundos de ventaja por encima del segundo , el australiano Daniel Sanders , a falta de cinco etapas para el final de la competencia.

Esta se trata de la primera vez en su carrera que se posiciona como líder del Rally Dakar y aseguró que es " un sueño hecho realidad ". El salteño viene de días intensos, luego de haber compartido victoria con su hermano Kevin en la etapa anterior, antes de que este último pasara a la categoría Challenger.

En motos, la jornada dejó además resultados dispares para los argentinos en Rally : Juan Santiago Rostan finalizó 29° y cayó al puesto 26° de la general, mientras que Leonardo Cola fue 42° y se mantiene 37°.

En Mission 1000, Benjamín Pascual descendió al tercer lugar con la moto eléctrica Segway, aunque sigue en plena pelea por el podio de la categoría experimental.

A su vez, la división Challenger volvió a mostrar fuerte presencia nacional. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron sextos en la etapa y continúan segundos en la general, a solo 2m02 del español Pau Navarro.

Lucas del Río y Bruno Jacomy siguen terceros, mientras que David Zille y Sebastián Cesana escalaron al cuarto puesto. Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, fue octavo y marcha 12° en la general, en tanto que Pablo Copetti no logró completar el tramo.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron segundos, a 46 segundos del estadounidense Brock Heger, que lidera con comodidad la general. Manuel Andújar y Andrés Frini terminaron octavos y se ubican quintos en el acumulado.

Por su parte, en la competencia de autos históricos, Gastón Mattarucco y Javier Vélez marchan 57° con su Toyota Land Cruiser.

A nivel general, la categoría Ultimate sigue comandada por el qatarí Nasser Al-Attiyah, escoltado por Mattias Ekström y Henk Lategan, mientras que en camiones lidera Mitchel Van Den Brink y en SSV manda Brock Heger.

El Dakar 2026 continuará este martes con la novena etapa, primer tramo de la segunda maratón, desde Wadi ad-Dawasir hacia Bisha, con más de 400 kilómetros de especial que prometen volver a sacudir todas las clasificaciones.