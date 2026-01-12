Rally Dakar 2026: histórica jornada para la Argentina con ganadores en tres categorías + Seguir en









El país contó, por primera vez, con tres ganadores en una misma etapa de la historia del certamen.

La Etapa 7 del Rally Dakar 2026 (que se disputa en Arabia Saudita) tuvo a tres argentinos como ganadores: Luciano Benavides en la categoría Motos, su hermano Kevin en la división Challenger y Jeremías Gómez Ferioli en Side by Side.

La séptima jornada del certamen unió las ciudades saudíes de Riad con Wadi Ad-Dawasir, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace arenosos, rápido y con muchos arbustos tupidos en el recorrido.

En este contexto, el argentino Luciano Benavides se destacó y consiguió un gran triunfo en la categoría Motos para soñar con ganar su primer Rally Dakar. El salteño de 30 años se mantiene tercero en la clasificación general pero redujo la diferencia con su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, a 4 minutos y 40 segundos.

image Kevin Benavides En tanto, el matrimonio argentino defensor del título en Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, culminaron terceros y se mantienen segundos a casi tres minutos del español Pau Navarro.

Por su parte, el hermano de Benavides, Kevin, logró su primera victoria en Autos en la división Challenger. Esta es la primera edición en autos del mayor de los hermanos, luego de ganar dos veces el Rally Dakar en la categoría Motos.

Hoy hicimos HISTORIA!! Somos los primeros Hermanos en ganar una etapa en dos Categorías distintas del @dakar @LBenavides77

Ni en los mejores sueños planeamos un día así pic.twitter.com/UEIeg2cxaD — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 11, 2026



Ni en los mejores sueños planeamos un día así pic.twitter.com/UEIeg2cxaD — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 11, 2026 La victoria de Jeremías Gómez Ferioli en la categoría Side by Side selló la jornada histórica para el automovilismo argentino ya que, por primera vez en la historia del certamen, Argentina conquista tres triunfos en una misma etapa. Solo Francia y España lo habían logrado antes. image Jeremías Gómez Ferioli El cordobés le ganó por siete segundos al estadounidense Kyle Chaney y quedó noveno en la clasificación general. En tanto, en Camiones, el lituano Zala Vaidotas ganó la etapa y fue escoltado por el checo Ales Loprais y su compatriota Martin Macik. El Rally Dakar continuará su camino el lunes con la Etapa 8, cronometrada con 481 kilómetros y 236 de enlace, disputándose íntegramente en Wadi Ad-Dawasir.