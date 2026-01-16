Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y el título se define en la última etapa + Seguir en









El piloto argentino quedó segundo, a poco más de tres minutos del líder en la general. Este sábado habrá una definición para el infarto por el título del Dakar.

Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y el título se define en la última etapa

El argentino Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la etapa 12 de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que este sábado se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Benavides completó los 310 kilómetros cronometrados que unieron Al Henakiyah y Yanbu en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

image Ricky Brabec, nuevo lider en motos del Dakar De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec.

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024.