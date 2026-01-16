SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de enero 2026 - 09:53

Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y el título se define en la última etapa

El piloto argentino quedó segundo, a poco más de tres minutos del líder en la general. Este sábado habrá una definición para el infarto por el título del Dakar.

Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y el título se define en la última etapa

Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y el título se define en la última etapa

El argentino Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la etapa 12 de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que este sábado se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

Benavides completó los 310 kilómetros cronometrados que unieron Al Henakiyah y Yanbu en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

Informate más

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

image
Ricky Brabec, nuevo lider en motos del Dakar

Ricky Brabec, nuevo lider en motos del Dakar

De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec.

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias