Luis de la Fuente reveló a qué jugador argentino se "robaría" para jugar en España: "Encajaría perfectamente"

El entrenador de la “Roja” destacó al atacante y aseguró que encajaría en su estilo de juego si pudiera elegir un jugador de otra selección.

Luis de la Fuente habló sobre el presente de una de las figuras ofensivas de Argentina.

Luis de la Fuente llamó la atención con sus declaraciones antes del partido de España ante Arabia Saudita por el Mundial 2026, luego de referirse a un jugador argentino al que considera ideal para su estilo futbolístico. El técnico de la “Roja” destacó sus condiciones y aseguró que podría ser una pieza importante en su equipo.

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En la previa del encuentro por la segunda fecha del Grupo H , el entrenador español fue consultado sobre qué futbolistas de otras selecciones podrían adaptarse a su propuesta. En ese contexto, eligió mencionar a un atacante de la Selección argentina y resaltó sus características dentro del campo.

“ En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante ”, expresó De la Fuente al explicar la valoración que tiene sobre el delantero argentino. El jugador al que hizo referencia fue Julián Álvarez , atacante del Atlético de Madrid y una de las piezas destacadas del equipo dirigido por Lionel Scaloni .

El técnico español continuó con sus elogios y agregó: “ Me parece fantástico ”, en referencia a la capacidad de Álvarez para desenvolverse en distintos sectores del ataque y adaptarse a diferentes situaciones de juego.

JULIAN ALVAREZ GOL ATLETICO MADRID Julián Álvarez continúa sumando elogios internacionales por su rendimiento con la Selección argentina y el Atlético de Madrid.

La declaración llegó en un momento de gran exposición para la “Araña”, que atraviesa una etapa de reconocimiento internacional después de sus grandes actuaciones a nivel de clubes y selección.

También recibió elogios desde el plantel español

El delantero viene de sumar minutos en el debut mundialista de Argentina, que derrotó 3-0 a Argelia, y continúa peleando por un lugar dentro de una ofensiva con muchas variantes y con Lionel Messi como principal referente.

Pero De la Fuente no fue el único que destacó al futbolista argentino. Dani Olmo, integrante del seleccionado español y jugador del Barcelona, también habló sobre Álvarez y valoró su presente.

“Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona”, sostuvo el mediocampista español.

julian-alvarez El atacante argentino se convirtió en uno de los nombres más valorados del fútbol internacional.

Los reconocimientos desde España reflejan el peso que ganó Álvarez en los últimos años, luego de su paso por River, su consolidación en Manchester City, su llegada al Atlético de Madrid y su importancia dentro de la Selección argentina.

Un delantero seguido por los grandes de Europa

La “Araña” se transformó en un futbolista muy buscado por los entrenadores debido a su intensidad, movilidad, presión y capacidad para atacar espacios. Además, su versatilidad le permite ocupar distintos roles ofensivos y complementarse con otros delanteros.

Su nombre continúa apareciendo en los rumores del mercado europeo, con equipos como Barcelona y Real Madrid atentos a su situación. Sin embargo, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y busca sostenerlo dentro de su proyecto.

El club español confía en la cláusula de rescisión del delantero para evitar una salida sencilla y mantener a una de las figuras que más valor ganó en el fútbol internacional.