El encuentro de "La Mona" Jiménez y Lionel Messi: el show privado a la Selección Argentina y los elogios del delantero + Agregar ámbito en









Fue el sábado pasado antes del partido contra Argelia pero este viernes el cantante compartió un video exclusivo de su charla con el capitán.

"La Mona" Jiménez cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi en Kansas City el sábado pasado. @lamonaoficial

Carlos “La Mona” Jiménez compartió este viernes imágenes de su encuentro con Lionel Messi en Kansas City. El sábado pasado el cantante de cuarteto visitó la concentración albiceleste, brindó un show privado y cumplió uno de sus sueños: conocer al número 10.

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El músico de 75 años ya había conocido a Mario Alberto Kempes en el 78, a Diego Maradona en el 86 y ahora, a Lionel Messi en 2026. “Te quería conocer, de verdad. Este año cumplo 76 años, estoy viejito ya…” le dijo la Mona con una sonrisa. Lionel con una sonrisa y luego de acercar su cabeza al pecho el cantante le respondió: "Pero está bien eh... Sos un fenómeno, un grande".

la mona jimenez y la seleccion Asado y show privado de "La Mona" Jiménez previo al partido contra Argelia. @lamonaoficial En el posteo de Instagram que compartió la Mona sobre ese fragmento de charla escribió: “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!”.

Jiménez estuvo en el estadio contra Argelia y también lo estará frente a Austria y Jordania. Según él es “un amuleto” para el conjunto nacional.

Los cordobeses Julián Álvarez y Nahuel Molina sorprendieron a “La Mona” en AFA Estudio Antes de conocer al capitán argentino, el cantante de cuarteto había pasado por AFA Estudio. Julián Álvarez y Nahuel Molina se encontraban detrás de las cámaras y lo sorprendieron.

“Te agradezco mucho de corazón. La verdad, qué picante que sos, te veo ahí haciendo goles con la Selección”, bromeaba Jiménez con Julián que le regaló una camiseta firmada. la mona jimenez y la seleccion (2) Julián Álvarez le obsequió su remera autografiada al cantante de cuarteto. @lamonaoficial “¿Cuántos años tenías vos, 24, 25?”, le preguntó “La Mona” a Álvarez que respondió que tiene 26 años y Molina lo mismo con su edad, 29. “Son unos pendejos desgraciados, son unos bebés", dijo entre risas el cantante. Al final, se sumó Lisandro Martínez para saludar al músico y sacarse una foto. La noche terminó en un asado y un show privado de “La Mona” Jiménez con todos los jugadores argentinos. A Messi se lo vio en primera fila cantando, pero sin querer agarrar el micrófono.