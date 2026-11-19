El monoplaza formó parte de la última etapa deportiva del tricampeón brasileño y permaneció durante tres décadas en poder de su familia. Salió a remate en Nueva York con una valuación millonaria.

Más de tres décadas después de la muerte de Ayrton Senna , uno de los vehículos vinculados a su última temporada en la Fórmula 1 volvió a ocupar un lugar destacado en el mundo del automovilismo. Se trata de un Williams FW16 de 1994 que salió a subasta en Nueva York, pero no encontró comprador .

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La historia de este monoplaza tiene su origen en un compromiso que el piloto brasileño había asumido con la escudería británica antes de comenzar aquella temporada.

El acuerdo establecía que, si Williams conquistaba el Campeonato Mundial de Constructores , Senna recibiría uno de los autos utilizados durante el año.

El equipo logró el objetivo en noviembre de 1994, seis meses después del trágico accidente que terminó con la vida del brasileño en el circuito de Imola. Pese a su fallecimiento, la escudería respetó lo pactado y entregó el vehículo a su familia.

La unidad en cuestión corresponde al chasis número 01 del Williams FW16 , que Senna condujo durante los entrenamientos previos al Gran Premio de Brasil, en Interlagos, donde llegó a registrar un tiempo inferior al de Michael Schumacher.

También participó con ese monoplaza en una serie de ensayos en el circuito español de Jerez, junto a su compañero de equipo Damon Hill. Sin embargo, nunca llegó a disputar una carrera oficial con esa unidad.

El auto que marcó la última etapa de Ayrton Senna en la Fórmula 1

El Williams FW16 fue desarrollado en un contexto de profundas modificaciones reglamentarias. Para la temporada 1994, la Fórmula 1 había prohibido la suspensión activa y el control de tracción, dos tecnologías que habían resultado fundamentales en los éxitos de la escudería británica.

El equipo técnico, del que formaba parte Adrian Newey, debió trabajar intensamente para adaptar el comportamiento aerodinámico del vehículo a un sistema de suspensión convencional.

El Williams FW16 fue desarrollado en un contexto de profundas modificaciones reglamentarias. Para la temporada 1994, la Fórmula 1 había prohibido la suspensión activa y el control de tracción, dos tecnologías que habían resultado fundamentales en los éxitos de la escudería británica.

A pesar de las dificultades, Senna consiguió las tres primeras pole positions de aquella temporada, en los Grandes Premios de Brasil, el Pacífico y San Marino.

El chasis número 01 también fue utilizado por otros nombres destacados de la categoría, como David Coulthard y Nigel Mansell. Posteriormente, recibió una actualización técnica que lo convirtió en un FW16B.

Una subasta millonaria que terminó sin comprador

Durante 30 años, el monoplaza perteneció a la familia Senna, aunque permaneció bajo la custodia de Williams. El vehículo se mantuvo sin restaurar e incorporó el asiento personal del tricampeón mundial.

En 2024 cambió de propietario mediante una operación privada intermediada por RM Sotheby’s, la reconocida firma especializada en automóviles de colección.

El pasado 16 de noviembre, el histórico vehículo salió por primera vez a subasta pública en Nueva York, con una valuación estimada de entre u$s4 millones y u$s6 millones.

Sin embargo, pese a su relevancia histórica y su vínculo con una de las mayores leyendas de la Fórmula 1, el monoplaza terminó el remate sin comprador.