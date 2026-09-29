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29 de septiembre 2026 - 10:52

Formula 1 2027: calendario confirmado y pilotos que ya tiene su plaza asegurada

Las 24 fechas oficiales de la nueva temporada, el aumento de carreras sprint y las novedades del cronograma.

El panorama del mercado de pases y los nombres que ya están asegurados para el año que viene en la Fórmula 1.

El panorama del mercado de pases y los nombres que ya están asegurados para el año que viene en la Fórmula 1.

Mercedes

La Fórmula 1 hizo oficial su calendario para la temporada 2027. Serán 24 carreras a lo largo del año en una edición que sumará diez sprint y mantendrá afuera algunos circuitos históricos. El campeonato comenzará el 12 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Baréin y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dabi.

Junto con el cronograma oficial de fechas y sedes, las escuderías comienzan a definir su parrilla para la próxima temporada. Mientras algunos equipos ya confirmaron a sus duplas sin pensarlo mucho, otros continuarán evaluando el rendimiento de sus pilotos en las siguientes carreras.

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A poco de terminar el campeonato actual, la máxima categoria del automovilismo comienza a definir la próxima temporada.

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Fórmula 1 2027: calendario oficial

Entre las principales novedades, el torneo 2027 de la máxima categoría del automovilismo recupera las plazas de Baréin y Arabia Saudita tras las suspensiones sufridas este año. Además, destacan los regresos del GP de Portugal y Turquía, así como también la consolidación de Madrid como sede del GP de España. El circuito de Barcelona-Catalunya comenzará a alternarse con Spa-Francorchamps desde 2028.

El calendario 2027 de F1 con 24 carreras en 22 países.

El calendario 2027 de F1 con 24 carreras en 22 países.

A pesar de no ser las favoritas de los pilotos ni las escuderías, la próxima temporada habrá 10 carreras con formato sprint, 4 más que en 2026. Los GP que las albergarán serán: Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Catar y Abu Dabi.

  • 12-14 de marzo: Baréin, Sakhir
  • 19-21 de marzo: Arabia Saudita, Yeda
  • 2-4 de abril: Australia, Melbourne
  • 9-11 de abril: Japón, Suzuka
  • 16-18 de abril: China, Shanghái
  • 30 de abril-2 de mayo: Miami, Miami
  • 21-23 de mayo: Canadá, Montreal
  • 4-6 de junio: Mónaco, Mónaco
  • 18-20 de junio: Portugal, Portimao
  • 2-4 de julio: Gran Bretaña, Silverstone
  • 9-11 de julio: Austria, Spielberg
  • 23-25 de julio: Bélgica, Spa
  • 30 de julio-1 de agosto: Hungría, Budapest
  • 3-5 de septiembre: Italia, Monza
  • 10-12 de septiembre: España, Madrid
  • 24-26 de septiembre: Azerbaiyán, Bakú
  • 1-3 de octubre: Turquía, Estambul
  • 8-10 de octubre: Singapur, Singapur
  • 22-24 de octubre: Estados Unidos, Austin
  • 29-31 de octubre: Ciudad de México, Ciudad de México
  • 5-7 de noviembre: San Pablo, Interlagos
  • 18-20 de noviembre: Las Vegas, Las Vegas
  • 3-5 de diciembre: Qatar, Lusail
  • 10-12 de diciembre: Abu Dabi, Yas Marina

Cuáles son los pilotos confirmados para el año que viene

El mercado de pases para la temporada 2027 sigue en movimiento con confirmaciones ya cerradas y vacantes libres. Mientras algunos corredores se aseguraron contratos de largo alcance, otras escuderías definirán sus duplas en los próximos meses.

Solo restan confirmarse la dupla de Racing Bulls y Haas para la temporada 2027.

Solo restan confirmarse la dupla de Racing Bulls y Haas para la temporada 2027.

Los pilotos confirmados hasta el momento para la temporada 2027 son:

  • Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli pilotaran para el equipo de Brackley también en 2027
  • Ferrari: Charles Leclerc seguirá tras su renovación por varios años hasta al menos 2028, junto a Lewis Hamilton, contratado también por varios años incluyendo 2027
  • McLaren: Oscar Piastri tiene contrato al menos hasta 2028 y Lando Norris renovó en 2026 con un vínculo a largo plazo
  • Red Bull: Max Verstappen renovó contrato hasta finales de 2030 e Isack Hadjar firmó una extensión por un año más para 2027
  • Alpine: Pierre Gasly firmó hasta finales de 2028 y Franco Colapinto está confirmado para la temporada 2027
  • Racing Bulls: Ni Liam Lawson ni Arvid Lindblad tienen su lugar asegurado en el equipo filial de Red Bull
  • Haas: Se espera que Oliver Bearman siga para 2027, mientras que Esteban Ocon estaría evaluando otras opciones. Pero ninguno está confirmado oficialmente
  • Williams: Alex Albon renovó por un año hasta finales de 2027 y Carlos Sainz firmó al menos hasta 2028
  • Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto están confirmados para continuar en el equipo durante 2027
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll renovaron contrato con el equipo sin anunciar una duración concreta
  • Cadillac: Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas continuarán en el equipo estadounidense para 2027

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