La Fórmula 1 hizo oficial su calendario para la temporada 2027. Serán 24 carreras a lo largo del año en una edición que sumará diez sprint y mantendrá afuera algunos circuitos históricos. El campeonato comenzará el 12 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Baréin y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dabi.
Formula 1 2027: calendario confirmado y pilotos que ya tiene su plaza asegurada
Las 24 fechas oficiales de la nueva temporada, el aumento de carreras sprint y las novedades del cronograma.
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Junto con el cronograma oficial de fechas y sedes, las escuderías comienzan a definir su parrilla para la próxima temporada. Mientras algunos equipos ya confirmaron a sus duplas sin pensarlo mucho, otros continuarán evaluando el rendimiento de sus pilotos en las siguientes carreras.
Fórmula 1 2027: calendario oficial
Entre las principales novedades, el torneo 2027 de la máxima categoría del automovilismo recupera las plazas de Baréin y Arabia Saudita tras las suspensiones sufridas este año. Además, destacan los regresos del GP de Portugal y Turquía, así como también la consolidación de Madrid como sede del GP de España. El circuito de Barcelona-Catalunya comenzará a alternarse con Spa-Francorchamps desde 2028.
A pesar de no ser las favoritas de los pilotos ni las escuderías, la próxima temporada habrá 10 carreras con formato sprint, 4 más que en 2026. Los GP que las albergarán serán: Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, San Pablo, Catar y Abu Dabi.
- 12-14 de marzo: Baréin, Sakhir
- 19-21 de marzo: Arabia Saudita, Yeda
- 2-4 de abril: Australia, Melbourne
- 9-11 de abril: Japón, Suzuka
- 16-18 de abril: China, Shanghái
- 30 de abril-2 de mayo: Miami, Miami
- 21-23 de mayo: Canadá, Montreal
- 4-6 de junio: Mónaco, Mónaco
- 18-20 de junio: Portugal, Portimao
- 2-4 de julio: Gran Bretaña, Silverstone
- 9-11 de julio: Austria, Spielberg
- 23-25 de julio: Bélgica, Spa
- 30 de julio-1 de agosto: Hungría, Budapest
- 3-5 de septiembre: Italia, Monza
- 10-12 de septiembre: España, Madrid
- 24-26 de septiembre: Azerbaiyán, Bakú
- 1-3 de octubre: Turquía, Estambul
- 8-10 de octubre: Singapur, Singapur
- 22-24 de octubre: Estados Unidos, Austin
- 29-31 de octubre: Ciudad de México, Ciudad de México
- 5-7 de noviembre: San Pablo, Interlagos
- 18-20 de noviembre: Las Vegas, Las Vegas
- 3-5 de diciembre: Qatar, Lusail
- 10-12 de diciembre: Abu Dabi, Yas Marina
Cuáles son los pilotos confirmados para el año que viene
El mercado de pases para la temporada 2027 sigue en movimiento con confirmaciones ya cerradas y vacantes libres. Mientras algunos corredores se aseguraron contratos de largo alcance, otras escuderías definirán sus duplas en los próximos meses.
Los pilotos confirmados hasta el momento para la temporada 2027 son:
- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli pilotaran para el equipo de Brackley también en 2027
- Ferrari: Charles Leclerc seguirá tras su renovación por varios años hasta al menos 2028, junto a Lewis Hamilton, contratado también por varios años incluyendo 2027
- McLaren: Oscar Piastri tiene contrato al menos hasta 2028 y Lando Norris renovó en 2026 con un vínculo a largo plazo
- Red Bull: Max Verstappen renovó contrato hasta finales de 2030 e Isack Hadjar firmó una extensión por un año más para 2027
- Alpine: Pierre Gasly firmó hasta finales de 2028 y Franco Colapinto está confirmado para la temporada 2027
- Racing Bulls: Ni Liam Lawson ni Arvid Lindblad tienen su lugar asegurado en el equipo filial de Red Bull
- Haas: Se espera que Oliver Bearman siga para 2027, mientras que Esteban Ocon estaría evaluando otras opciones. Pero ninguno está confirmado oficialmente
- Williams: Alex Albon renovó por un año hasta finales de 2027 y Carlos Sainz firmó al menos hasta 2028
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto están confirmados para continuar en el equipo durante 2027
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll renovaron contrato con el equipo sin anunciar una duración concreta
- Cadillac: Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas continuarán en el equipo estadounidense para 2027
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