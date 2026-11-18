Racing Bulls retuvo a Liam Lawson para la Fórmula 1 2027 por este motivo + Agregar ámbito en









El jefe de la escudería, Alan Permane explicó por qué optaron por la continuidad del neozelandés en lugar de ascender al joven Nikola Tsolov.

Liam Lawson aseguró su butaca en Racing Bulls para la temporada 2027 tras consolidarse como el gran referente en pista del equipo. F1

Luego de semanas de especulaciones en el paddock sobre el futuro de su dupla, Racing Bulls confirmó la continuidad de Liam Lawson para la temporada 2027 de Fórmula 1 junto a Arvid Lindblad. La determinación dejó en pausa el posible ascenso del juvenil Nikola Tsolov y respondió a un argumento deportivo contundente expuesto por el director de la escudería, Alan Permane.

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Según explicó el propio directivo, el gran progreso y salto de calidad mostrado por el neozelandés a lo largo del campeonato actual resultó determinante para respaldarlo por encima de las promesas de la academia. Permane calificó la temporada de Lawson como una verdadera “revelación” y no dudó en dimensionar su impacto directo en la pelea del campeonato de constructores.

F1 Más allá de los puntos que consiguió en pista, la cúpula de la estructura valoró el rol estratégico que cumple Lawson como parámetro técnico para su compañero. El jefe de equipo remarcó que formar jóvenes talentos sin una referencia sólida en pista resulta complejo, y destacó que compartir la telemetría y los datos de carrera de un piloto en plenitud representa un aprendizaje inmenso para el crecimiento de Lindblad.

Las últimas carreras de Liam Lawson La renovación del contrato del neozelandés está directamente asociada en la sólida regularidad que sostuvo en la recta final de la temporada 2026. Lawson logró sumar puntos fundamentales para la competencia en la zona media de la tabla con gratos resultados en las últimas cinco presentaciones consecutivas.

Esta racha positiva comenzó el 4 de octubre en el Gran Premio de Baréin, donde largó en P11 y escaló hasta el séptimo puesto para sumar seis puntos. Una semana más tarde, en el exigente trazado callejero de Singapur, consiguió un quinto lugar en la sprint y terminó la carrera principal en el octavo lugar, cosechando 10 unidades para su escudería.

En el Gran Premio de Estados Unidos, mantuvo la consistencia al clasificar noveno y finalizar en esa misma posición para sumar dos puntos más. Sin embargo, una de sus actuaciones más resonantes tuvo lugar el 1 de noviembre en la Ciudad de México. Tras ser descalificado de la qualy y largar en el puesto 22, protagonizó una remontada espectacular y escaló hasta la P7 para sumar seis unidades. Finalmente, en su última presentación disputada el 8 de noviembre en São Paulo, clasificó con el tercer mejor tiempo y completó la carrera séptimo, sumando otros seis puntos clave para el campeonato de constructores. F1 2027: todos los pilotos con plaza confirmada Con la ratificación de la dupla de Racing Bulls, el mercado de pases de la máxima categoría está casi cerrado y queda solo un asiento disponible de cara a la campaña 2027, ubicados en Haas. McLaren : Lando Norris (vinculado hasta 2030 con opciones de extensión) y Oscar Piastri (contrato plurianual)

: Lando Norris (vinculado hasta 2030 con opciones de extensión) y Oscar Piastri (contrato plurianual) Mercedes : Kimi Antonelli y George Russell (contratos plurianuales)

: Kimi Antonelli y George Russell (contratos plurianuales) Red Bull : Max Verstappen (hasta 2030) e Isack Hadjar (hasta 2027)

: Max Verstappen (hasta 2030) e Isack Hadjar (hasta 2027) Ferrari : Charles Leclerc (contrato plurianual) y Lewis Hamilton (hasta 2027)

: Charles Leclerc (contrato plurianual) y Lewis Hamilton (hasta 2027) Williams : Carlos Sainz (plurianual) y Alex Albon (hasta 2027)

: Carlos Sainz (plurianual) y Alex Albon (hasta 2027) Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad (ambos hasta 2027) Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll (contratos plurianuales)

: Fernando Alonso y Lance Stroll (contratos plurianuales) Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (contratos plurianuales)

: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (contratos plurianuales) Alpine : Pierre Gasly (hasta 2028) y el argentino Franco Colapinto (asegurado hasta 2027)

: Pierre Gasly (hasta 2028) y el argentino Franco Colapinto (asegurado hasta 2027) Haas : Rafael Câmara (contrato de uno más uno) y un segundo asiento por confirmar, aunque Oliver Bearman es el principal candidato a renovar

: Rafael Câmara (contrato de uno más uno) y un segundo asiento por confirmar, aunque Oliver Bearman es el principal candidato a renovar Cadillac: Sergio Pérez (hasta 2029) y Valtteri Bottas (contrato plurianual)

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