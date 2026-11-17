El equipo francés, además, también presentó una última modificación en el motor para afrontar los últimos tres grandes premios del año, con la intención de volver a los puntos.

Así luce el nuevo Alpine de Franco Colapinto: el rosa predominará en el monoplaza.

El equipo Alpine presentó este martes lo que será su nuevo diseño para afrontar el Gran Premio de Las Vegas , en EEUU, y que además utilizará también para las carreras en Qatar y Abu Dhabi . En esta ocasión, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly lucirán los mismos detalles en sus monoplazas.

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Una de las principales intenciones de la escudería francesa será homenajear a su patrocinador BWT , con mayor presencia del color rosa. Esto se debe a que a partir de la temporada 2027 cambiarán de sponsor y dejarán de contar con el auspicio de la empresa austríaca dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de tratamiento y filtración de agua.

A partir del año que viene, Alpine cambiará de color gracias a que la marca de ropa Gucci será el nuevo “main sponsor” , marcando un hecho sin precedentes. Esta será la primera vez que la firma de lujo italiana auspicie a un equipo deportivo, más allá de sus acciones previas en la equitación y de las colaboraciones que realizó con futbolistas como el extremo inglés Jack Grealish .

Además de la nueva estética, Alpine contará con el beneficio del ADUO (Unidad de Desarrollo Adicional, por sus siglas en inglés) de Mercedes . Esto ocurre porque, en ciertos puntos de la temporada, los desarrolladores de motores pueden mejorar este componente si se encuentran un escalón por debajo del mejor de la parrilla.

En este caso, tras el último análisis de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre los sistemas impulsores, se determinó que el de Red Bull era el más potente de toda la categoría, por lo que se les permitió a los demás equipos mejorar este apartado.

Pese a no salir campeón, Red Bull tuvo el mejor motor de la Fórmula 1.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el próximo GP de Las Vegas

El piloto argentino reveló que las últimas carreras no fueron fáciles ni para él ni para el equipo, y aseguró que esperan volver a los puntos durante este fin de semana, circuito en el que aún no pudo quedar dentro del top 10 desde que está en la Fórmula 1.

“Es muy emocionante regresar a Las Vegas para los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar nuestro verdadero potencial, pero volvemos a Estados Unidos con la intención de corregir esto y tener un fin de semana exitoso”, aseguró el argentino.

Colapinto y la necesidad de volver a sonreír con puntos. Web Franco Colapinto

En la última carrera en Brasil, Colapinto quedó decimotercero, un lugar por delante de su compañero, aunque arrastra una mala racha sin poder puntuar desde el GP de Madrid, el 13 de septiembre de este año.

En relación con el desafío de este fin de semana, señaló: “El circuito de Las Vegas es uno de los más impresionantes del deporte y es muy especial poder correr en el famoso Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un reto interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango óptimo será clave”.

La frustración de Colapinto tras no puntuar. AlpineF1

Por último, reveló qué piensa sobre cómo se puede llegar a desarrollar el evento principal del domingo: “Podría ser una carrera muy emocionante con las largas rectas, especialmente con los coches de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana tranquilo y sacar el máximo provecho del coche para obtener un buen resultado”, sentenció.

GP de Las Vegas: días y horarios de Franco Colapinto en Argentina

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00

Práctica libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.