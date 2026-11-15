Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1: la millonaria diferencia con Pierre Gasly y el resto de los pilotos

Un relevamiento de SalaryLeaks expuso las diferencias económicas entre los 22 pilotos de la categoría y las cifras que manejan las principales escuderías.

La Fórmula 1 reúne a 22 pilotos con contratos y condiciones económicas muy diferentes.

La Fórmula 1 no solo se distingue por la competencia en la pista. Detrás de cada escudería también hay c ontratos millonarios, acuerdos comerciales y diferencias salariales que reflejan el peso de cada piloto dentro de la categoría. Un relevamiento de SalaryLeaks comparó los ingresos fijos de los 22 corredores que integran la grilla en la temporada 2026.

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El informe reúne estimaciones sobre los contratos de los pilotos y permite observar cómo se distribuyen los salarios entre las distintas escuderías. La distancia entre los primeros puestos y el resto de la clasificación es considerable, incluso entre compañeros de equipo.

De acuerdo con los registros de SalaryLeaks, Franco Colapinto tiene un salario fijo de u$s1,5 millones por su contrato con Alpine. El piloto de Pilar, de 23 años, puede sumar hasta u$s2 millones en premios vinculados con su rendimiento deportivo. La cifra no contempla los ingresos adicionales que obtiene mediante sus patrocinios personales.

La diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, es considerable. El francés, de 30 años y con una década de experiencia en la Máxima, tiene un sueldo anual de u$s12 millones , que puede alcanzar los u$s15 millones si se incorporan los bonos establecidos con la escudería. Su vínculo con Alpine se extiende hasta 2028, mientras que el argentino tiene asegurada su continuidad para la temporada 2027.

Colapinto comparte el mismo escalón salarial que Oliver Bearman , quien percibe u$s1,5 millones, mientras que el debutante Arvid Lindblad, de Racing Bulls, cierra la clasificación con u$s1 millón anuales.

Verstappen lidera el ranking y Hamilton lo sigue de lejos

En la parte más alta de la nómina aparece Max Verstappen, que encabeza la clasificación con un salario fijo de u$s110 millones en Red Bull. El neerlandés, tetracampeón de la categoría, podría superar los u$s135 millones al sumar los premios por objetivos. Su contrato con la escudería finaliza en 2030.

El segundo lugar corresponde a Lewis Hamilton, quien recibe u$s50 millones por temporada en Ferrari y puede llegar a los u$s70 millones con los incentivos deportivos. La diferencia entre ambos supera los u$s60 millones. El tercer puesto es para George Russell, de Mercedes, con u$s40 millones.

Entre los siguientes nombres aparecen Charles Leclerc, con u$s34 millones, y Lando Norris, campeón de 2025, cuyo salario figura con u$s25 millones en el ranking. Fernando Alonso y Oscar Piastri completan los primeros siete puestos, ambos con ingresos fijos de u$s20 millones.

Max Verstappen ocupa el primer lugar de la clasificación económica de la categoría. Instagram Max Verstappen

La particular posición del campeón Andrea Kimi Antonelli

Uno de los datos que más llama la atención del relevamiento es la ubicación de Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que atraviesa su segundo año en la Fórmula 1, aparece en el puesto 16° con un salario de u$s4 millones, que puede aumentar hasta los u$s9 millones por objetivos.

Pese a ubicarse en la mitad inferior de la clasificación económica, Antonelli consiguió consagrarse campeón de la categoría cuatro Grandes Premios antes del cierre del campeonato. Su caso refleja que la posición en la tabla de ingresos no necesariamente guarda relación directa con los resultados deportivos.

El listado también incluye a Carlos Sainz, con u$s10 millones en Williams; Lance Stroll, Alex Albon y Sergio Pérez, con u$s8 millones cada uno; y Esteban Ocon, con u$s7 millones.

Antonelli logró consagrarse campeón de la Fórmula 1 cuatro Grandes Premios antes del cierre de la temporada 2026. Instagram Kimi Antonelli

SalaryLeaks es una plataforma especializada en remuneraciones deportivas que reúne información sobre salarios, contratos, bonificaciones, premios y ganancias acumuladas. Según el propio sitio, su base de datos contempla más de 11.000 atletas y 32.000 contratos de distintas disciplinas, entre ellas fútbol, básquet, tenis y automovilismo. Para elaborar sus registros, asegura contrastar información con medios como BBC Sport, The Guardian, Sky Sports y The Athletic.

El ranking de salarios de la Fórmula 1 en 2026

Según los datos publicados por SalaryLeaks, estos son los ingresos fijos anuales de los 22 pilotos de la categoría: