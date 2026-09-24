La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero pidió disculpas tras ser apartada por sus dichos antisemitas + Agregar ámbito en









La deportista reconoció que excluyó a las personas judías de una encuesta en Instagram. La asociación que regula la disciplina la separó preventivamente de la delegación argentina para el Panamericano de Paraguay.

Florencia Guerra Sodero fue apartada preventivamente de la delegación argentina de pádel.

La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero pidió disculpas por una publicación antisemita en sus redes sociales, después de que la Asociación Pádel Argentino (APA) resolviera apartarla preventivamente de la delegación nacional que participará en un torneo panamericano en Paraguay.

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La polémica comenzó cuando la deportista anunció en una historia de Instagram que representaría a la Argentina en la competencia e invitó a sus seguidores a votar cuál de cuatro camisetas debía usar. Tras enumerar a distintos grupos a los que convocaba a participar, escribió: “No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)”.

La decisión de la Asociación Pádel Argentino En un comunicado, la APA repudió las expresiones de Guerra Sodero y anunció que la apartaba de manera preventiva de la delegación argentina. También informó que abrió el procedimiento disciplinario previsto en el código de la Federación Internacional de Pádel, en el que la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.

La asociación señaló que la deportista integraba el equipo clasificado al Panamericano de pádel de libres amateur, previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. “Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, sostuvo la entidad al fundamentar su decisión.

Las disculpas de Florencia Guerra Sodero Luego de ser apartada, Guerra Sodero difundió un comunicado dirigido a la comunidad judía, las autoridades deportivas, las instituciones comunitarias y la opinión pública. “Me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales”, escribió.

La jugadora reconoció que, al excluir a las personas judías de la encuesta, “realicé un acto abiertamente discriminatorio”. También calificó su conducta como “recurrente y antisemita” y afirmó: “No existen excusas ni justificativos para mis palabras”. “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos”, expresó. Además, se puso a disposición de la DAIA y de otras autoridades de la comunidad judía para realizar tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que le indiquen.

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