Ailín Pérez sigue haciendo historia en UFC: llegó a los 7 triunfos seguidos y va por el título Por Martín Figueira + Agregar ámbito en









La peleadora argentina de artes marciales mixtas logró un gran triunfo ante la brasileña Norma Dumont y alcanzó su séptimo triunfo consecutivo en la UFC. Ahora, espera que le den una oportunidad para pelear por el título.

Ailín Pérez sigue haciendo historia en UFC: llegó a los 7 triunfos seguidos y va por el título

La argentina Ailín “Fiona” Pérez (14-2) se impuso por decisión unánime (29-28, 29-28 y 29-28) a la brasileña Norma Dumont (13-4) en el combate coestelar de UFC Vegas 121, disputado en el UFC Apex de Las Vegas.

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Con este resultado en las 135 libras (61 kg), la peleadora de Hurlingham alcanzó su séptima victoria consecutiva en el peso gallo —la segunda racha más larga en la historia de la división, solo por detrás de las nueve de Amanda Nunes— y consolidó un récord profesional de 14 triunfos y dos derrotas.

La previa estuvo marcada por un tenso careo en el que Dumont arrojó preservativos y billetes a la argentina, pero dentro del octágono, Pérez dominó el primer asalto tras interceptar una patada y conseguir un derribo con control superior.

Dumont reaccionó en el segundo round al conectar golpes de izquierda y aplicar un derribo de judo, y el tercer capítulo combinó intercambios a distancia de la brasileña con presión final de Pérez contra la reja.

Tras el anuncio oficial, la tensión reapareció cuando Pérez celebró con un baile frente a su rival, lo que obligó a la seguridad a intervenir.

En la entrevista posterior, la argentina declaró: “Técnicamente le gané, soy la mejor. Estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, en una clara alusión a un eventual choque titular contra la estadounidense Kayla Harrison. Por su parte, Dumont tildó el fallo de “absurdo”, sostuvo que ganó los asaltos dos y tres y señaló que Pérez requirió atención médica e ir al hospital. Varias fuentes especializadas en deportes dieron estimaciones contractuales que ubican las ganancias de Pérez entre 70.000 y 100.000 dólares por este triunfo. La peleadora de 31 años buscará ahora consolidar su lugar como contendiente directa al título antes de cerrar el año.