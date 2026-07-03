El capitán de Cabo Verde fue titular ante Argentina a pesar de una denuncia por violencia de género

Jugó los cuatro partidos del Mundial 2026 desde el inicio mientras está siendo investigado por la Justicia de Nueva Zelanda por un hecho ocurrido en marzo de este año.

Ryan Mendes, acusado de violencia de género, intercambiando banderines con Lionel Messi en la previa de los dieciseisavos del Mundial.

En el inicio del partido de Argentina contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , Lionel Messi intercambió banderines y estrechó sus manos con el capitán del conjunto africano, Ryan Mendes . El número 20 de la selección debutante fue titular en los cuatro partidos de este torneo mientras es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda por violencia de género.

En este encuentro, Mendes alcanzó su partido número 100 con Cabo Verde , es el jugador con más presencias en su conjunto nacional y el más goleador con 22 tantos.

El delantero fue denunciado por una ciudadana brasileña por un hecho que habría tenido lugar el 27 de marzo de este año en Nueva Zelanda, donde la selección de Cabo Verde se encontraba disputando un triangular amistoso con los locales y Chile.

La mujer que demandó al jugador había sido contratada como interprete por la Federación Neozelandesa de Fútbol. Según el relato de la brasileña, Mendes habría ingresado por la fuerza a la habitación de hotel de la denunciante y abusado de ella.

Horas más tarde, la presunta víctima asistió a una clínica especializada en sobrevivientes de violencia sexual donde un examen forense confirmó lesiones en los genitales y múltiples hematomas en los senos, el cuello y los labios.

La carrera del capitán de Cabo Verde acusado de abuso sexual

Nacido en la isla de Fogo el 8 de enero de 1990 debutó en el Batuque FC de Cabo Verde antes de iniciar su recorrido por Europa. A los 18 años lo fichó el Le Havre de Francia. Llamó la atención de otros clubes en la temporada 2011/12 en la que anotó 13 goles en la Ligue 2 e hizo que el Lille desembolse 3 millones de euros por su fichaje.

En el 2015 pasó al Nottingham Forest de Inglaterra y más adelante pasó por clubes de Turquía y de los Emiratos Árabes Unidos. Su último equipo había sido el Igdir FK, al que había llegado en septiembre de 2025. Pero desde el primero de julio de este año, Mendes está sin club, todavía se desconoce si la investigación judicial tiene que ver con la situación contractual del jugador.

Mendes, el “asunto prohibido” de la Selección de Cabo Verde

En la conferencia previa al cruce con Argentina, el director técnico de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, fue consultado por la situación del capitán del equipo y desató una discusión en la sala de prensa.

“Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes, con lo que ocurrió esta semana?”, preguntó un periodista. El entrenador se tomó la cabeza y no respondió.

El vocero de prensa de Cabo Verde le pidió al reportero que “haga otra pregunta”. La discusión elevó el tono y el periodista preguntó si era un “tema prohibido”, a lo que el jefe de prensa afirmó: “Es un asunto prohibido”.